יעקב שוואקי באלבום EP חדש: "Happiness"

יעקב שוואקי פותח את הקיץ עם אלבום EP חדש ומפתיע באנגלית בשם Happiness. האלבום כולל ארבעה שירים מקוריים שמשלבים אנרגיות קיציות מקפיצות עם מסרים עמוקים של הודיה לה', גאווה יהודית ושמחה. על ההפקה המוזיקלית חתומים יעקב שוואקי ואיצי וולדנר, שהביאו לפרויקט סאונד חדשני ועדכני מחד, ומאידך מרגש ובעל משמעות.

האלבום נפתח עם הרצועה “Thank You” מעין תזכורת אישית לשים לב לפרטים הקטנים של היום-יום שעלינו להודות עליהם. משם ממשיכים לשיר “אני יהודי”, המנון מרגש בנושא הזהות היהודית, שיר שמדבר על דורות של מסירות נפש וגאווה יהודית בלתי מתפשרת. שיר הנושא, “Happiness”, שואב השראה מהחיזוק המפורסם של האברבנאל למגורשי ספרד בשנת רנ"ב שגם ברגעים הכי חשוכים, יהודי אף פעם לא עוזב את השמחה. את הפרויקט נועל השיר “Soulful” שמדבר על הכוח העצום של המוזיקה לעורר רגש, לרומם את הנשמה ואת האדם למקומות נעלים.

מבחינה מוזיקלית, ה-EP נע בין פופ עדכני, בלדות מרגשות והמנונים קליטים - מה שיוצר חוויית מוזיקלית שהיא גם קצבית וחדשנית וגם על-זמנית.