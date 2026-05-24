נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (ראשון) תמונה דרמטית שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית, המציגה מל"ט צבאי הנושא את דגל ארצות הברית תוקף ומשמיד סירות קרב איראניות בלב ים. התמונה, שפורסמה בחשבון הטוויטר של הנשיא, מציגה פיצוצים עזים ובמרכזה את המילה "Adios" בצבע אדום בולט.

המהלך מהווה המשך למדיניות החדשה של טראמפ להשתמש בתמונות בינה מלאכותית דרמטיות כדי להעביר מסרים מדיניים וביטחוניים. הפעם, בניגוד לתמונות קודמות שפרסם, המסר מכוון כלפי איראן בטון מאיים אך בעל אופי "ידידותי" - שילוב של איום צבאי עם ביטוי ספרדי נפוץ לפרידה.

על רקע משא ומתן מתוח עם טהרן

הפרסום מגיע על רקע התקדמות במשא ומתן בין וושינגטון לטהרן, כאשר מקור בכיר בטהרן מסר לסוכנות הידיעות "טסנים" כי המחלוקת על סעיף אחד או שניים במזכר ההבנות עדיין נמשכת. על פי הדיווחים, ההסכם המתגבש כולל השהיית סנקציות הנפט על איראן וסיום המלחמה בלבנון.

במקביל, איראן מוסיפה להעביר מסרים מאיימים משלה. מקור צבאי בכיר באיראן הזהיר כי הכוחות המזוינים האיראניים נמצאים בכוננות מלאה בכל עת, ומוכנים להשיב בצורה שונה לחלוטין לכל פעולה עוינת. "אם האמריקנים ישגו שוב בחישוביהם, הם ייתקלו בגרסה השלישית של המאבק של איראן", מסר המקור ל"טסנים".

ישראל: "חופש פעולה מבצעי מלא"

בישראל, גורם מדיני בכיר ניסה להרגיע את הבסיס הימני בעקבות הדיווחים על ההתקדמות במשא ומתן. הגורם מסר לעיתונאי ינון מגל כי ישראל הבהירה לממשל האמריקני שהיא שומרת לעצמה חופש פעולה מבצעי מלא בכל הזירות, כולל בלבנון. "זה מקובל על טראמפ", הדגיש הגורם.

התמונה החדשה של טראמפ מצטרפת לשורה של פרסומים ויזואליים דרמטיים שהנשיא האמריקני משתמש בהם כדי להעביר מסרים מדיניים. השימוש בבינה מלאכותית ליצירת תמונות מאיימות הפך לכלי תקשורת מרכזי בידי הנשיא, המשלב בין טכנולוגיה מתקדמת לבין מסרים דיפלומטיים וביטחוניים ברורים.

למרוץ הציוץ המותח של טראמפ, סוכנות הידיעות "פארס" המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה כי גורמים רשמיים ומתווכים אמריקנים מסרו בחשאי לטהרן, במסגרת מגעים עקיפים, שעליה להתעלם מהפוסטים של דונלד טראמפ ברשת. הגורמים ציינו כי פרסומים אלו מכוונים בעיקר לקהל האמריקני מבית ואינם משקפים את עמדתה של וושינגטון במשא ומתן.