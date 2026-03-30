נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתלבט את מי למנות ליורשו בבחירות הבאות, בין מרקו רוביו הלוחמני, זה שתמך בכל כוחו במערכה באיראן, אל מול ג'יי די וואנס השמרן המקורב לאנשי תנועת ה-MAGA - אמריקה תחילה | לפי הדיווח ב'רויטרס', טראמפ אף פנה ליועציו באופן ישיר: "ג'יי די או מרקו?" (חדשות)
עליית מדרגה מסוכנת: ממשל טראמפ הגדיר רשמית את אפגניסטן כ"מדינת כליאות שווא" – סיווג קיצוני שניתן לאיראן יממה בלבד לפני פתיחת המבצע הצבאי נגדה | בוושינגטון דורשים שחרור מיידי של בני הערובה האמריקנים ומזהירים: "הטאליבן ישלם מחיר כבד" (בעולם)
הערב, צפוי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו לתדרך חברי קונגרס, שמונה במספר, בנוגע להתפתחויות מול הזירה האיראנית | מדובר בתדרוך יוצא דופן, שמתקיים רק במקרים חריגים ולפני פעולות משמעותיות | מדובר באינדיקציה נוספת שטראמפ אכן מתכוון לתקוף, תדרוך שיתקיים שעות לפני נאום מצב האומה (בעולם)
הנשיא טראמפ הודיע על הפסקת העברת הנפט והכספים מוונצואלה לקובה, וקרא לממשל בהוואנה להגיע להסכם עם ארצות הברית "לפני שיהיה מאוחר מדי", כלשון טראמפ | האיום מגיע לאחר חיסול שירותי הביטחון הקובניים בוונצואלה ומעצר מדורו, לצד הצהרת תמיכה של טראמפ באפשרות שמרקו רוביו ימונה לנשיא קובה (בעולם)
בעוד קצב ההפגנות באיראן גובר, מפקד המשטרה של איראן התייחס לעימותים עם המפגינים והודיע על הגברת עוצמת ורמת העימותים | נשיא ארצות הברית, ששוקל לפי הדיווחים תקיפה באיראן, שיתף בפוסט שהביע ייחול לכך שמשטר האייתוללות יפול אחרי עשרות שנים של שליטה באיראן | עדכונים אחרונים (העולם הערבי)
הסלמה דרמטית ביחסי איראן ומדינות המערב: ב'וול סטריט ג'ורנל' נחשף כי בוושינגטון נערכו דיונים ראשוניים על תקיפה אווירית רחבת היקף נגד יעדים צבאיים באיראן • משמרות המהפכה מנסים להסיט את האש: "עצרנו סוכן זר עם מסמכים מודיעיניים מישראל" (בעולם)
לאחר שבועות של חילופי אש, שרי ההגנה חתמו על הסכם חירום בנקודת הגבול • "החל מהשעה 12:00 – הנשק שותק" • מאחורי הקלעים: שיחת טלפון גורלית בין רה"מ קמבודיה למזכיר המדינה האמריקני הכריעה את הכף • החשש הגדול: האם מנגנון הפיקוח יצליח למנוע את הפיצוץ הבא? (בעולם)
בוושינגטון מחריפים את העימות עם האג: ארה״ב הטילה סנקציות חריגות על שופטי בית הדין הפלילי הבינלאומי בעקבות צעדים משפטיים נגד בכירים ישראלים | המהלך, שכולל הקפאת נכסים ואיסור כניסה לארה״ב, מעורר סערה בזירה הבינלאומית (חדשות בעולם)
13 גופות חללים מוחזקות עדיין בידי חמאס, שהפר את התחייבותו ולא העביר שתי גופות בליל שבת קודש, כעת בישראל בוחנים סנקציות אפשריות נגד חמאס ובארצות הברית מפעילים לחצים גדולים על המדינות הערביות, וכעת יש בידי גורמים ביטחוניים אינדקיציות שבזמן הקרוב ישוחררו עוד גופות (חדשות בארץ)
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס במסיבת עיתונאים בביקור בבסיס של צבא ארה"ב בקריית גת להקמת כוח השלום לרצועת עזה ואמר כי היא "כוללת יותר מ-24 מדינות כולל מוסלמיות שהתחייבו שעזה לא תישלט על-ידי חמאס" | לדבריו, יהיו שמונה עד עשר קבוצות שייקחו חלק, אבל לא אונר"א (מדיני)
כחלק מרכבת אווירית של בכירים אמריקנים שביקרו בישראל מאז החתימה על ההסכם לסיום המלחמה, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו צפוי לבקר בישראל בהמשך השבוע או בסוף השבוע כדי לעקוב אחר יישום ההסכם לסיום המלחמה בעזה (מדיני)
לפי דיווח דרמטי שמתפרסם כעת, תיתכן חתימה על עסקת חטופים כבר הלילה | בבית הלבן קיבל הנשיא טראמפ פתק ממזכיר המדינה, תוכנו מחזק את ההערכה כי החתימה - כבר במהלך הלילה | זה מה שנכתב בפתק הדרמטי - והערכות העדכניות על סגירת עסקה מול חמאס לשלב הראשון הכולל את שחרור החטופים (חדשות)
מזכיר המדינה מרקו רוביו מעניק אחר הצהריים 'בליץ' של ראיונות לכלי תקשורת אמריקנים בנושא עסקת החטופים עם חמאס | לדבריו, "אף אחד לא אומר שהעניין סגור", ובכל זאת, מזכיר המדינה היה אופטימי | הדברים המלאים (חדשות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, המבקר בארץ, נשאו הצהריים הצהרה משותפת בתום פגישתם בלשכת רה"מ בירושלים | נתניהו אמר כי ההחלטה לתקוף הייתה "לגמרי עצמאית", וכי הפעולה "לא נכשלה" משום שהמטרה הייתה "להעביר מסר שאין מקום בטוח לטרוריסטים" | במקביל להצהרה, דווח כי רוביו עתיד לבקר מחר בקטאר, שבוע אחרי התקיפה (מדיני)