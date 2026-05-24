מספר מקורות בכירים אישרו היום (ראשון) לרשת "פוקס ניוז" את זהותו של החמוש שנורה למוות על ידי השירות החשאי האמריקני לאחר שפתח באש סמוך לבית הלבן בוושינגטון: נסיר בסט, בן 21 ממדינת מרילנד. על פי בכיר בממשל בעל ידע ישיר על האירוע, לבסט היו התקלויות קודמות עם השירות החשאי והיסטוריה מוכרת של בעיות בריאות הנפש.

האירוע התרחש בסביבות השעה 18:00 (שעון מקומי), כאשר בסט התקרב למחסום של השירות החשאי ליד רחוב 17 ושדרות פנסילבניה NW. לפי דובר השירות החשאי, החשוד שלף נשק מתיקו והחל לירות לעבר השוטרים המוצבים במקום. בסך הכל נשמעו כ-30 יריות באזור, בכיוון בניין המשרדים המבצעיים ע"ש אייזנהאואר.

היסטוריה של מעצרים ובעיות נפשיות

המידע שנחשף מגלה כי בסט היה מוכר היטב לכוחות הביטחון. מרשת פוקס ניוז נמסר כי הוא נעצר על ידי השירות החשאי רק בשנה שעברה – פעם ראשונה ב-26 ביוני 2025 לאחר שסימן לסוכנים ואיים עליהם, ושוב שבועיים לאחר מכן, ב-10 ביולי 2025, לאחר שחדר לשטח סגור ומאובטח.

בכיר בממשל הדגיש כי לבסט הייתה היסטוריה מוכרת של בעיות בריאות הנפש, פרט שמעיד על כך שהרשויות היו מודעות לפוטנציאל הסיכון שהוא מהווה. למרות זאת, הצליח להגיע למתחם הבית הלבן עם נשק ולפתוח באש.

חילופי האש ונפגעים

בסט הספיק לירות ככל הנראה שלושה כדורים לעבר המעון הנשיאותי לפני שנוטרל וחוסל על ידי סוכני השירות החשאי. הבכיר הדגיש כי החשוד לא הצליח לחדור בשום שלב אל תוך ההיקף הכללי של מתחם הבית הלבן.

עובר אורח מבוגר שהיה ברחוב נפגע במהלך חילופי האש, ומצבו אינו ידוע. כל אנשי השירות החשאי הוגדרו כבטוחים, למעט סוכן אחד במדים שפונה לבית החולים כאמצעי זהירות. במהלך חילופי האש, סוכני השירות החשאי הורו לעיתונאים שהיו במקום "להישכב על הרצפה", ולאחר מכן הם הובהלו לתוך חדר תדרוכי העיתונות ע"ש ג'יימס ס. בריידי באגף המערבי.

טראמפ: "היסטוריה אלימה ואובססיה"

הנשיא דונלד טראמפ התייחס גם הוא לעברו של היורה בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social בשעה מוקדמת של יום ראשון. "תודה לשירות החשאי המצוין שלנו ולכוחות תקיפת החוק על הפעולה המהירה והמקצועית שננקטה הערב נגד חמוש ליד הבית הלבן, לו היה היסטוריה אלימה ואובססיה אפשרית למבנה היקר ביותר של המדינה שלנו", כתב הנשיא.

טראמפ הוסיף כי האירוע, המתרחש חודש בלבד לאחר תקרית הירי בארוחת הערב של כתבי הבית הלבן, מדגיש את הצורך הדחוף בבניית מתחם אבטחה מתקדם ומבוצר לחלוטין עבור נשיאי ארה"ב בעתיד. שעות ספורות לפני התקרית, שהה טראמפ בלשכה הסגלגלה ועסק בגיבוש הסכם לסיום המלחמה עם איראן. מהשירות החשאי נמסר כי הנשיא היה בתוך הבית הלבן בזמן חילופי האש, אך הוא לא נפגע ולא נשקפה לו כל סכנה.

תגובות בינלאומיות

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (ראשון) הודעה בה הביע הקלה על שלומו של נשיא ארצות הברית. "אני מרוצה מכך שהנשיא דונלד טראמפ נמצא בטוח ושיוצר התקיפה נוטרל לפני שהספיק לגרום לנזק נוסף", כתב ראש הממשלה בהודעתו. נתניהו הוסיף כי "אלימות פוליטית, ובכלל זה ניסיונות חוזרים ונשנים להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ, צריכה להיות מוקעת באופן חד-משמעי ובתוקף על ידי כולם".

ראש ה-FBI, קאש פאטל, מסר כי סוכני הבולשת נמצאים בזירה ומשתפים פעולה עם השירות החשאי. גם הרשות לאכיפת נושאי האלכוהול, הטבק, הנשק וחומרי הנפץ (ATF) ומשטרת המחוז (MPD) נוכחות במקום לצורך חקירה מקיפה של האירוע.