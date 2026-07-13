3 תלמידי ישיבה נעצרו בידי שוטרי המשטרה הצבאית בשל עריקותם מצה"ל. על שניים מהם נגזרו 20 ימי מעצר, והשלישי צפוי לגזר דין חמור יותר בשל משך הזמן בו הוא מוגדר עריק. הסערה הגדולה פרצה כשהוברר כי אחד העצורים משתייך לחסידות גור... הפלא ופלא - אותו עצור שוחרר תוך פחות מיממה מאז נשפט למאסר. כל הפרטים מכלל המעצרים וגזרי הדין - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

בליץ חקיקה ואופוזיציה רופסת

השעון מתקתק, האווירה מתוחה, והמליאה הפכה לזירת התגוששות פוליטית בלתי נגמרת. היום בצהריים, בפתח שבוע שיקבע את גורל החקיקה של הקואליציה הנוכחית, יצא לדרך המרתון הגדול והדרמטי ביותר שנראה כאן בשנים האחרונות. כל הפרטים עם לוח הזמנים המלא - במהדורת מעייריב שלפניכם.

בדיקת עובדות

התנגשות חזיתית בין הדרג הפיקודי לדרג המדיני: בעוד האופוזיציה כושלת פעם אחר פעם במאבקיה הפוליטיים והפרלמנטריים מול הקואליציה, כעת היא מגייסת לעזרתה גם את הרמטכ"ל אייל זמיר במה שנראה כמו פוליטיזציה למהדרין של צה"ל.

איצלה כץ עונה לרמטכ"ל ומציב מולו מראה המשקפת את ריח הפוליטיזציה הנודף ממכתבו "המקצועי" והענייני של הרמטכ"ל. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

כיפות שחורות מול כיפות סרוגות

האווירה בוועדת הכספים רתחה היום לאחר החלטה דרמטית של רשות המסים שהציתה מלחמה חזיתית בין השותפות הקואליציוניות. על המוקד: הסרת עמותות של ישיבות וכוללים מרשימת הזכאים להטבת מס לפי סעיף 46, מהלך שהוביל לצעד תגובה חסר תקדים מצד יהדות התורה. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

לקראת יום קרב

חוגי 'העדה החרדית' נערכים ל"יום קרב" של ממש. היעד: לשכת הגיוס בתל השומר. האמצעי: אלפי מפגינים שמגיעים להשמיע זעקה נגד מה שהם מכנים "פגיעה בלומדי התורה". לפי דיווחים ראשונים שהגיעו ל'בבלי', חברי הבד"ץ של 'העדה החרדית' לא מסתפקים בהצהרות, אלא קוראים לציבור – לנטוש את בתי המדרש ולעשות את הדרך אל בסיס תל השומר. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם סיכום החדשות במגזר החרדי.