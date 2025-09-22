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אלפים גדשו אמש, ליל ערב ראש השנה, את היכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים בראשות חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך | טרם המעמד שיחתום את חודש הסליחות, נשא דברי התעוררות הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
בימי הסליחות נוהרים מדי לילה קהל המונים לאמירת הסליחות בהיכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים, שבראשות חבר המועצת, ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז | אמש (שני) הופיע במקום אורח רום מעלה, הרב הראשי, הגאון רבי דוד לאו שעמד על הבמה בסמוך לתיבת החזן והצטרף לתפילת ההמונים ברוב רגש (חרדים)