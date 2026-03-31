יעקב אשר הוא חבר כנסת מטעם מפלגת דגל התורה, המשמש כיו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת. אשר פעיל בקידום חקיקה חברתית ובנושאים הנוגעים לציבור החרדי, ומוביל מספר יוזמות חקיקה בתחומים שונים. במהלך כהונתו הוא מקדם חוקים בתחומי הרווחה, הדיור, והקלות לאנשים עם מוגבלות.

בתקופה האחרונה עומד אשר בחזית הדיון הציבורי סביב חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. הוא הציב סעד זמנים ברור להעברת החוק, והבהיר כי אם החוק לא יעבור עד אמצע כנס הקיץ של הכנסת, תהיה לסיעת יהדות התורה בעיה לשבת בממשלה. במקביל, אשר מתמודד עם הפגנות אלימות מול ביתו ואיומים על רקע עמדותיו, מה שהוביל את המשטרה להעלות את רמת האיום עליו ועל חבר הכנסת משה גפני לרמה 4.

כיו"ר ועדת הפנים, אשר מוביל דיונים בנושאים עירוניים ותשתיתיים. הוא יזם דיון על מצב הביובים והחולדות בבני ברק, שם זעם על התירוצים של ראש העיר ואמר: "תושבי בני ברק אינם אזרחים סוג ב'". כמו כן, הוא מוביל דיונים על מצב העורף במלחמה ודורש מהמדינה לספק מענה מיידי לנפגעים מהתקפות.

בתחום החקיקה החברתית, אשר מקדם מספר חוקים משמעותיים. הוא יזם חוק המאפשר הנחה בארנונה לכל נכה בנפרד עד 90% הנחה כוללת, תוך ביטול מגבלת הגיל. החוק מעניק מענה גם למי שהוכר כנכה לאחר גיל 18. יחד עם משה גפני, הוא הגיש הצעת חוק המאפשרת לאדם עם מוגבלות לזכות את משק הבית בהנחה גם אחרי הגיעו לגיל 18, בתנאי שהוא מתגורר באותה דירה.

אשר מוביל גם הקלות בירוקרטיות למען הציבור. הוא יזם חוק לביטול החובה להציג היתר בנייה בעת הגדלת חיבור החשמל, ואמר: "חברת חשמל היא לא רשות אכיפה - זו הקלה של ממש למען הציבור". כמו כן, הוא קידם חוק המאפשר הליך מזורז להגדלת שטח הממ"ד בדירות מגורים, כדי להנעים את זמני השהיה הארוכים בחדרים הממוגנים.

בתחום בתי הדין הרבניים, אשר תמך בחוק המאפשר למעוניינים לדון בענייני ממונות בבתי הדין הרבניים על פי דין תורה. החוק עורר עימות תקשורתי עם יאיר לפיד, שזעם על כך ברשת החברתית. אשר הגיב ללפיד: "מעדיף פי מיליון דוברי רוסית" על חרדים, בהתייחסות לעמדותיו של לפיד כלפי הציבור החרדי.

במהלך המלחמה, אשר מוביל דיונים על מצב העורף ודורש מהמדינה לספק מענה מיידי לנפגעים. הוא התריע לנציגי מס רכוש: "ניכר שיש חוסר גדול בכח אדם בשטח, אתם חייבים לגייס בדחיפות שמאים נוספים". בנוגע לעסקת החטופים, אשר הבהיר: "ניתן תמיכה מלאה לכל מהלך אחראי שיעשה על ידי ראש הממשלה", תוך חיזוק עמדתו של משה גפני בנושא.