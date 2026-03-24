הגרא"מ קירשנבוים תוקף את ינון מגל והפטריוטים: "שורפים את הזמן" | מעייריב

הישג ראשון לחרדים: חוק הבוררות אושר במליאת הכנסת | הקרב ב-X: יאיר לפיד תקף את החרדים - ונפל לפה של יעקב אשר | המשגיח המפורסם במגזר הליטאי נגד האזנה לינון מגל והפטריוטים | פייער בסלונים: האדמו"ר סיים את עשרות הש"סים של החסידים | בתוך הבית בהר נוף: תיעוד ממאפיית המצות בבית הגר"מ שטרנבוך| שאגת הארי היום ה-25: יומן המלחמה המלא (מעייריב)

ההישג הראשון

מליאת הכנסת אישרה אתמול בלילה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים של חברי הכנסת משה גפני, וינון אזולאי. 65 חברי כנסת תמכו בהצעה, מול 41 חברי כנסת שהתנגדו לה. מדובר בהישג חשוב לפוליטיקאים החרדים - אולי היחיד המשמעותי בממשלה הנוכחית רווית הגזירות והקיצוצים. כל הפרטים כולל תגובות הרבנים הראשיים לישראל - במהדורת מעייריב המלאה.

קרב הציוצים

יו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד שתקף בחריפות קשה את ההישג החרדי מהאייטם הקודם - ספג תגובה חריפה וקטלנית מח"כ יעקב אשר. אשר לא נבהל מהציוץ הפופוליסטי של לפיד, וגם אחרי שהאחרון עוד ניסה להגיב - אשר הצליח להשתיק אותו בחריפות. הפרטים המלאים במהדורת מעייריב המלאה.

המשגיח נגד

משגיח ישיבת נחלת הלוויים בחיפה, הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים, הצליח להפתיע את תלמידי הקיבוץ בגילאי שידוכים, כשבחר לתקוף בוועד מיוחד את תופעת ההאזנות בקווי ה לתוכניות טלוויזיוניות. הגרא"מ גילה בקיאות כשציין את המגיש הימני הכי פופולארי במגזר החרדי - ינון מגל ותוכניתו בערוץ 14 - "". כל הפרטים במהדורת מעייריב המלאה.

אש בסלונים

היכל בית המדרש של סלונים רעד אמש: לא ממילים, אלא מעוצמה של תורה ויגיעה. תחת צילו של בעל ה'' זכר צדיק וקודוש לברכה, ובמעמד הרבי הנוכחי, הוכיחו מאות בחורי החמד כי ימי השובבי"ם שהסתיימו לפני מספר שבועות הם לא רק ימי תשובה – אלא ימים של כיבוש יעדים בלתי נתפסים בש"ס כולו. הפרטים והתיעודים במהדורת מעייריב המלאה.

מאפיית מצות בהר נוף

חדרי ביתן של רה"י הפוסק ו הגר"מ שטרנבוך - הוסבו לעמדות 'קמח' ו'מים', כשהגר"מ מלווה את הלישה, עסק ברידוד הבצק ובשימוש ב'רעדלער', תוך שהוא מפקח בשבע עיניים שאין שום שיהוי של רגע. אחרי שר' משה שטרנבוך הוציא את המצות מהתנור, הוא בדק אותן בקפידה וערך את הפרשת החלה בחדר לימודו.

3
נא לא לבלבל ת'שכל על ה"תכנית שכובשת את הצעירים" בלי בלי בלי ובלה בלה בלה...
יוסי תיבון
לא הבנתי נראה לך שהוא רק התכוון לפטריוטים הוא התכוון לכל התכנים שורפים זמן. להגדיל את הראש
בוצי כהן
2
הוא לא יוצא נגד ינון מגל אלא נגד ההאזנה לקווי נייעס
אלחנן
1
אבל אתה בעצמך הגשת פאנל יחד איתו
נחמן

בבלי
