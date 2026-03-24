האדמו"ר מסלונים הוא הרב שמואל ברזובסקי, מנהיגה הרוחני של חסידות סלונים בירושלים. הוא בנו של האדמו"ר הקודם, בעל ה'נתיבות שלום' זיע"א, וממשיך את דרכו בהנהגת אלפי חסידים. מושבו בשכונת מאה שערים בירושלים, שם נמצא היכל בית המדרש הגדול של החסידות. האדמו"ר נשוי ואב למספר ילדים, ביניהם הרב אברהם ברזובסקי והרב מנחם נחום ברזובסקי.

בשנה האחרונה התבלט האדמו"ר מסלונים במעורבותו הפעילה בנושאים מרכזיים בעולם התורה, במיוחד בסוגיית גיוס בני הישיבות. בכינוס חירום שנערך בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות, נשא דברים נלהבים על מסירות נפש ועמידה איתנה מול הגזירה, תוך הדגשת המסר "נמסור את הנפש - המעצרים רק יחזקו את רוח התורה". כמו כן, השתתף במפגש היסטורי של גדולי האדמו"רים בירושלים, שם נדונו נושאים גורליים לעתיד עולם התורה.

חסידות סלונים ידועה במסורת הלימוד העמוקה שלה ובדגש על עבודת ה' בשמחה. במעמד מרשים שנערך בהיכל בית המדרש הגדול, חגגו מאות חסידים את סיומם של עשרות פעמים את הש"ס שנלמדו על ידי תלמידי רשת הישיבות לצעירים לזכר נשמתו של האדמו"ר הקודם. האדמו"ר מסלונים פיאר את המעמד בהופעתו, ערך את הסיום ואמר את הקדיש, ובהמשך פצח בריקוד נלהב לכבוד התורה.

האדמו"ר מסלונים מקיים קשרים הדוקים עם גדולי האדמו"רים מחצרות הקודש השונות. לאחרונה התקיימה פגישה מרגשת במעונו במאה שערים עם האדמו"ר מצאנז, במהלכה הרחיבו השניים בשיח על הניסים שעברו כלל ישראל בשנתיים האחרונות בזמן המלחמה. הפגישה הסתיימה בברכות הדדיות ובפרידה לשלום.

בשמחות המשפחתיות של החסידות נשמרים כללי צניעות מחמירים. בשמחת נישואי נכד האדמו"ר, שהתקיימה בהשתתפות אלפי חסידים, התקיים מעמד מצווה טאנץ מיוחד בו פיזז הרבי לפני הכלה באמצעות גארטיל לבן באורך קומה, תוך שמירה קפדנית על כללי הצניעות. כמו כן, התקיימה שמחת ברית מילה לנין האדמו"ר, בה התכבד כמוהל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ידידו נעוריו של האדמו"ר.

החסידות מתמודדת גם עם אתגרים אישיים. לאחרונה אושפזו שני נכדים של האדמו"ר, הרב אברהם ברזובסקי והרב מנחם נחום ברזובסקי, במצב קשה בהפרש של יומיים, והציבור נקרא להתפלל לרפואתם. אירועים אלו מעוררים דאגה בקרב אלפי החסידים ומחזקים את הקשר ההדוק בין הרבי לחסידיו.