ישיבת נחלת הלוויים בחיפה

ישיבת נחלת הלוויים היא ישיבה ליטאית מובילה הממוקמת בחיפה, המשמשת מרכז תורני חשוב לדורות של תלמידים. הישיבה ידועה בהנהגתה הרוחנית המיוחדת ובמסורת הלימוד העמוקה שלה, כאשר בראשה עומדים גדולי תורה ורבנים מובילים. לאחרונה מונה הגאון רבי אליהו ארנפרוינד לכהן כראש הישיבה, מינוי שהתקבל בהתרגשות רבה על ידי התלמידים והבוגרים והוא נחשב למינוי היסטורי בתולדות הישיבה.

דמות מרכזית בישיבה היא המשגיח המיתולוגי הגאון החסיד רבי אורי וייסבלום, הידוע כאבוקת הקודש של הישיבה. המשגיח מעביר שיעורים ושיחות חיזוק לתלמידים, ומשמש מופת אישי בעבודת ה' ובלימוד התורה. מעונו ממוקם בבניין הישיבה, ובחגים הוא מקיים מעמדים מיוחדים כמו הדלקת נרות חנוכה בפתח הישיבה, המושכים קהל רב של תלמידים ומעריצים.

בין רבני הישיבה הבכירים נמנה גם הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים, מראשי הישיבה, המעביר שיעורים ושיחות השקפה לתלמידים. בתקופת המלחמה האחרונה, הוא מסר שיחות חיזוק והתעוררות בפני מאות תלמידים, תוך דגש על ההשקפה הנכונה של בני תורה בעניני ביטחון ואמונה. שיחותיו מדגישות את החשיבות של אמונה איתנה ושל הימנעות מסקרנות מיותרת בזמנים קשים.

הישיבה נוסדה בזכות תרומתם של נגידים רבניים מסורים, ובראשם הרב עמנואל טופורוביץ' זצ"ל, שהיה ממייסדי הישיבה והתמסר להחזקתה מבחינה כספית גם בימים קשים. לאחר פטירתו, התכנסו כלל תלמידי הישיבה ובוגריה והספידו אותו, תוך הדגשת תרומתו העצומה להקמת הישיבה ולקיומה לאורך השנים. רבני הישיבה הדגישו את החוב העמוק של הכרת הטוב לנגיד שייסד את המוסד.

בין רבני הישיבה שהלכו לעולמם לאחרונה נמנה גם הגאון החסיד רבי חיים אהרן רפפורט זצ"ל, מרבני ישיבת נחלת הלוויים ומחשובי רבני חצר סטריקוב. במלאת שבעה לפטירתו, התאספו בני הישיבה להספד מר והעלו את זכרו הטהור. המשגיח רבי אורי וייסבלום ייסד סדר מיוחד במוצאי שבתות החורף לזכרו של הרב המנוח, כדי להנציח את מורשתו התורנית.

הישיבה מקפידה על שמירת מסורת הלימוד הליטאית המסורתית, תוך שילוב של עיון בעומק בבבלי ושיעורים בהשקפה. התלמידים זוכים ללמוד תחת הדרכתם של גדולי תורה ומשגיחים מנוסים, המעצבים את אישיותם הרוחנית. בתקופות בין הזמנים, הישיבה מארגנת קעמפים לתלמידיה עם תוכנית מדוקדקת, המשלבת לימוד תורה עם פעילויות חברתיות ותחרויות, כדי לחזק את הקשר בין התלמידים ולאפשר להם לנוח ולאגור כוחות.

היכל הישיבה משמש מרכז רוחני תוסס, בו מתקיימות שיעורים, שיחות חיזוק, ומעמדים מיוחדים לאורך השנה. פתיחת הזמנים בישיבה היא אירוע מרגש, בו התלמידים מתכנסים בלהב אש התורה ומקבלים את ברכת הרבנים לזמן לימודים פורה. הישיבה ממשיכה לשמש מגדלור תורני בחיפה ובכלל, ומחנכת דורות של תלמידי חכמים המפיצים תורה ויראת שמים בכל רחבי הארץ.