"הפטריוטים" היא תכנית סאטירית פופולרית המשודרת בערוץ 14, בהגשתו של ינון מגל. התכנית זכתה לפופולריות רבה בציבור הדתי והחרדי, ומשלבת דיונים פוליטיים עם הומור וסאטירה. הפאנל של התכנית כולל דמויות מגוונות מהציבור הדתי-לאומי והחרדי, ביניהם פרופ' משה כהן אליה, איתמר פליישמן, ידידיה מאיר ואחרים.

התכנית זכתה לתשומת לב תקשורתית רבה בעקבות אירועים שונים שהתרחשו במהלך השידורים. בין היתר, נרשמו עימותים בין חברי הפאנל, כמו המקרה בו איתמר פליישמן נטש את השידור לאחר עימות עם פרופ' משה אליה הכהן. כמו כן, התכנית עוררה סערה כאשר ינון מגל נקט עמדה נחרצת בדיון על ריקודים נגד הגיוס בחתונה חרדית, והטיח בפליישמן: "אתה מצטרף ליועמ״שית ובג״ץ".

"הפטריוטים" משמשת במה לדיונים פוליטיים חריפים בנושאים שעל סדר היום הציבורי. התכנית אירחה ראיונות בכירים, כולל ראיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו - הראיון הראשון שלו לתקשורת הישראלית מפרוץ המלחמה. במהלך הראיון נרשמה תקלה בשידור, שערוץ 14 טען כי "עולה חשד שמדובר בתקלה בזדון". התכנית גם אירחה את יאיר אנסבכר לאחר שהתפרץ לשידור ועורר סערה, ואת חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן.

התכנית מתאפיינת בשילוב ייחודי של תכנים דתיים ופוליטיים. במהלך אחד השידורים, ינון מגל הצטרף לפרויקט מיוחד של חלוקת ציציות ברחבי המדינה, ולבש ציצית בלילה ללא ברכה. כמו כן, התכנית מארחת באופן קבוע דמויות מעולם הישיבות והציבור החרדי, ומעניקה במה לדיונים על נושאים כמו חוק הגיוס, היחסים בין חרדים לציונות הדתית, והמתרחש בבני ברק ובעולם הישיבות.

פרופ' משה כהן אליה, אחד מפאנליסטי התכנית הקבועים, התמנה לעמוד בראש הקרן לסיוע משפטי לאזרחים שנפגעו מערוץ 12. במינויו הוא הבהיר: "חופש הביטוי זהו עיקרון יסוד. אלחם למען עם ישראל נגד תביעות ההשתקה של ערוץ 12". המינוי משקף את המעמד שרכשו פאנליסטי התכנית בציבור.

התכנית זוכה לתשומת לב מיוחדת בקרב הציבור החרדי, כפי שעולה מהתייחסויות בעמודי "מעייריב" - הטור החרדי הפופולרי. העובדה שבחורי ישיבות מגיעים לאולפני ערוץ 14 להשתתף בתכנית נתפסת כתופעה חדשה ומעניינת. התכנית משמשת גשר בין הציבור החרדי לתקשורת הכללית, ומאפשרת דיונים פתוחים בנושאים רגישים.

"הפטריוטים" ממשיכה לצבור פופולריות ולעורר דיונים ציבוריים. העובדה שעיתון "הארץ" נתן הוראה לכותביו שלא להופיע בערוץ 14 מעידה על ההשפעה הגוברת של התכנית והערוץ. התכנית ממשיכה לשמש במה מרכזית לדיונים פוליטיים ודתיים, תוך שמירה על אופי סאטירי ייחודי שמושך קהל רחב מהציבור הדתי והחרדי.