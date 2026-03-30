תיעוד מיוחד, הרבי מאמשינוב הגיע לאפיית המצות לקראת חג הפסח, שם פשט את בגדי השיראין, עטה בגדי אופים לבנים והתרוצץ כנער צעיר בין התנור לעובדים • האדמו"ר עקב בדריכות ורשם בכתב ידו כל ח"י דקות של אפייה, כדי למנוע כל שמץ חשש חמץ • וגם, החומרה המרתקת של החסידות – מדוע רק הגברים נכנסים למטבח בימי הפסח? (חסידים)
תיעוד מרהיב: זקן ראשי הישיבות, הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגיע אתמול (ד') לסיור הלכתי מפורט במאפיית מצות מכונה בירושלים | במהלך הביקור, עקב ראש הישיבה מקרוב אחר כל שלבי הייצור, בדק בדקדקנות את המכונות ושוחח ארוכות עם צוות המשגיחים על הידורי הכשרות | בסיום הסיור קיים ראש הישיבה מצוות הפרשת חלה (חרדים)
האדמו"ר מסאטמר ששהה בווילאמסבורג לרגל נישואי נינתו למזל טוב, הגיע בימי השמחה לביקור וסיור בבית האופה של מאפיית המצות של החסידות במקום | האדמו"ר עקב מקרוב אחר הידורי הכשרות במקום, והאציל ברכתו לכלל העובדים (חסידים)
הגאון רבי שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד "יורה דעה", הגיע לסיור מקיף במאפיית המצות העומדת תחת השגחתו, לקראת חג הפסח הקרב ובא | הגאב"ד עקב מקרוב אחר נהלי הכשרות וההידורים המיוחדים, והאציל מברכותיו לצוות העובדים (חרדים)
לאחר שמאפיית המצות המפורסמת נשרפה כליל, חסידות סאטמר פתחה את שעריה והקדימה את הייצור עבור העובדים שנותרו ללא קורת גג • בעל המאפייה, הרב חיים ברוין, הגיע להודות לרבי והגיש לו את 'כרטיס האמונה' שהפך לסמל בכל רחבי ארה"ב: "גם כשקשה - הרי זה טוב" • חסד וביטחון בתוך האש (חסידים)
דרמה לילית בבורו פארק: מאפיית "בורו פארק מצות בעקרי" נשרפה כליל | עשרות צוותי כיבוי נאבקו באש עד לפנות בוקר, אך הנזק נאמד במיליוני דולרים | בשיא החורבן, הפתיע בעל המאפייה הרב חיים ברוין את אלפי התושבים בצעד של אמונה יוקדת: "אם זה מהקב"ה - זה הכי טוב" | הסיפור המלא של בעל האמונה מבורו פארק (חרדים)
שמחה אפפה את בני הקהילה היהודית בפנמה, כאשר הגאון רבי זמיר כהן ראש ישיבת 'אבני נזר' נעתר לבקשת ראשי הקהילה, והגיע לביקור חיזוק בקהילה היהודית המפוארת והוותיקה בעיר | במהלך הביקור סייר הרב במאפיית מצות מקומית וכן קיבל קהל בבית האכסניה (חרדים)
כפי מנהג בית רוז'ין, אפה הבוקר (חמישי - ה' ניסן) האדמו"ר מסאדיגורה את מצותיו לקראת חג הפסח | האדמו"ר הגיע עם שחר למאפייה, ומצותיו נאפו ב'תנור ראשון' כמנהג צדיקים | האדמו"ר עסק בכל שלבי האפייה ובסיום העבודה הפריש חלה כהלכה, והחסידים פתחו בזמר ושיר בניגון 'בצאת ישראל' | לציין שאת המצות יאכל האדמו"ר באנטווערפן, שם ישהה במהלך החג אצל חמיו (חסידים)
תיעוד היסטורי ומקורי: בפעם הראשונה - הוקמה מאפיית מצות שלמה ומפוארת בתוך חדר לימודו הקדוש של המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל בירושלים, לצורך מעמד אפיית מצות לנדיבי ישיבת "עטרת שלמה" בראשות ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין | המעמד כלל גם הופעה מיוחדת של הילדים הזכים | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
כמידי שנה לקראת חג הפסח התקיימה בתלמוד תורה "נר שמואל" המחשה של אפיית מצות | מאות תלמידי ה'תלמוד תורה' וילדי הגנים זכו להיות שותפים מלאים בהליך אפיית המצות, החל מטחינת הקמח עד לאפייה | צפו בתיעוד (חרדים)
הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רב שכונת 'נאות יוסף' בבני ברק, הגיע אתמול לאפיית מצות בחבורה לקראת חג הפסח | טרם כניסתו למאפייה נצפה הרב נכנס למשרד המאפייה ומשלם על מצותיו, בהמשך לבש הרב בגדי עבודה כשאר העובדים, ועסק בעסק המצות מהלישה ועד אחר האפייה ברוב הידור, בסיום האפייה הפריש הרב חלה כנהוג (חרדים)
חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי אריה לוי ראש ישיבת 'שכר שכיר' בנגב, אשר הגיע שבוע שעבר לעיר התורה והחסידות בני ברק לרגל חתונת נכדו, הגיע לאפות מצותיו לקראת חג הפסח, שם במאפייה עסק בעסק המצות, ואחר כך האציל ברכתו לכל המתעסקים בקדשים (חרדים)