הגרמ"צ ברגמן תוקף בחריפות: 'לא נפחד מהם'

במסר חריף ונדיר, תקף זקן חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, את מערכת המשפט בישראל על רדיפת עולם התורה. ראש הישיבה, חתנו של מרן הגר"א שך זצ"ל, הבהיר בדבריו כי עולם התורה לא יפחד ולא יכנע לשום לחץ.

"יש חבורה שיושבים בירושלים בבית המשפט ששם מדברים שהם יחריבו את עולם התורה - זה הלשון שלהם ממש", ציין הגרמ"צ ברגמן בהתבטאות חריגה. "אז שיידעו הם ויידעו כולם - שלא יעזור להם שום דבר".

ראש הישיבה הדגיש את חוסנו של עולם התורה מול כל ניסיון לפגוע בו: "'כל כלי יוצר עלייך לא יצלח' - עולם התורה ימשיך הלאה והלאה ולא יעזור להם שום דבר". דבריו נשמעו כמסר ברור למערכת המשפט כי ניסיונות לפגוע בעולם התורה לא יצליחו.

הגרמ"צ ברגמן קרא לציבור עולם התורה לעמוד איתן: "אנחנו נעמוד חזק ולא נפחד מהם". הוא הוסיף והפנה קריאה לתלמידים ולכלל הציבור החרדי: "ואתם תתחזקו בתורה וביראת שמים, והקב"ה יציל אותנו מהם ומכל מי שחושב להחריב את עולם התורה".

יצוין כי דברי הגרמ"צ ברגמן מצטרפים לשורה של התבטאויות חריפות של גדולי ישראל בעניין רדיפת עולם התורה.

הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, בן תשעים ושלוש, נמנה על זקני חברי מועצת גדולי התורה ומוערך כאחד ממנהיגי הדור. במהלך השנה האחרונה, מאז פטירת רעייתו הרבנית דבורה ע"ה, ממשיך ראש הישיבה להנהיג את צאן מרעיתו, תוך שהוא מקבל אלפי מבקרים במעונו ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק.