התבטאות חריגה וחריפה בנוגע לחוק הגיוס, נשמעה השבוע על ידי זקן חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה וחתנו של מרן הרב שך, שתקף בחריפות את החוק כפי שהוא מוצג כיום ואמר בכאב: "אנחנו צריכים לדאוג לקב"ה לפתרונות? אנחנו בעלים על התורה? יש בורא עולם והרבה דרכים למקום! איך אנחנו יכולים להסכים שחרדי ילך לצבא? זה בדיוק 'שמד' | האזינו לדבריו (חדשות חרדים)
המונים פקדו ביום שישי האחרון, את ציונו של ראש הישיבה, הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, הטמון בחלקת ראשי הישיבות בבית העלמין שע"י נציבי ישיבת פוניבז', במלאות 24 שנים להסתלקותו לשמי מרום | בליל ההילולא ערך הפוסק, הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד 'חניכי הישיבות' את מעמד ההדלקה המסורתית | את התפילה המרכזית בבוקר יום ההילולא, ערך חתנו, ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן | צפו בתיעוד (חרדים)
ביקור רב רושם ערך הגאון רבי בנימין אלישיב, בעיר התורה והחסידות בני ברק | הגאון הגיע לרגל שמחת ברית לנינו, ובהמשך פקד את קברי הצדיקים הטמונים ברגבי עפר בני ברק בבתי העלמין של נציבי ישיבת פוניבז' וויז'ניץ | לציין שמהלך השבת פגע טיל בליסטי מאיראן בסמוך לבית העלמין (חרדים)