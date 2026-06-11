העתירו בתפילות: דאגה בקרב אלפי תלמידי ומעריצי בית בריסק, ושומעי לקחו של הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק, ראש ישיבת בריסק המעטירה.

היום (חמישי) פונה ראש הישיבה בדחיפות לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, זאת בעיצומו של תהליך שיקום שעבר לאחר ניתוח לב מורכב.

כזכור, ראש הישיבה סבל בתקופה האחרונה מסיבוכים רפואיים חמורים בליבו, ובשבוע שעבר עבר ניתוח לב מורכב ביותר. במהלך השבוע האחרון חלה הטבה קלה במצבו, ולפני מספר ימים הוא אף שוחרר מבית החולים לביתו שבעיר הקודש ירושלים כדי להמשיך שם את תהליך ההחלמה.

אלא שהיום, במהלך שעות היום, חלה הידרדרות חמורה ומדאיגה במצבו הרפואי. בעקבות כך, פונה ראש הישיבה במהירות הבזק לבית החולים לצורך קבלת טיפול רפואי דחוף, דבר שעורר דאגה רבה בקרב אלפי תלמידיו הרבים.

עם קבלת הבשורה התארגנו במהירות מנייני תפילה רבים. בהיכל ישיבת בריסק, כמו גם בהיכלי ישיבות וכוללים נוספים, הפסיקו את הלימוד ונשאו תפילת רבים לרפואתו השלמה.

כלל הציבור נקרא להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואת הגאון רבי אברהם יהושע בן עטיל בתוך שאר חולי עמו ישראל.

והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.