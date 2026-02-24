הציבור נקרא לקרוע שערי שמיים עבור איש החסד שסייע לאלפי חולים וכעת זקוק בעצמו לתפילותינו | בימים הקרובים יעבור ר' אהרן יקטר טיפול רפואי מורכב ומכריע לאחר תקופה של התמודדות עם מחלה קשה | שמו לתפילה: אהרן בן רבקה, לרפואה שלמה (חרדים)
דאגה בחצה"ק ליסקא, לאחר שהאדמו"ר נחלש ביומיים האחרונים כתוצאה מנפילה במעונו במרכז בורו פארק, הרבי פונה אתמול (שני) לבית החולים "מיימונידיס" בשכונה, שם אובחן כי הוא סובל מדימום פנימי | בחסידות מציינים כי האירוע הרפואי התרחש ימים אחדים לאחר שהאדמו"ר פינה את בית מדרשו הוותיק לקראת בנייתו מחדש (חסידים)
לאחר שחש חולשה עזה בסוף השבוע, פונה האדמו"ר מבישטנא לבית החולים שם אובחן כסובל מדלקת ריאות | בחסידות מבקשים מהציבור לעורר רחמי שמים לרפואת הרבי, המנהיג קהילה ענפה בפתח תקווה וקשור בעבותות למשנת חב"ד (חסידים)
קרעו שערי שמים, העסקן הנודע הרב אברהם יעקב אליעזר שישא, עובר בשעות אלו הליך רפואי מסובך במילווקי שבארה"ב • הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים עבור איש המעש שמסר נפשו לכל שבור לב • והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים (חרדים)
חרדה בעולם החסידות: הרבי המהרי"ד מלעלוב הגיע בצהריים למקווה של החסידות ברחוב צפניה, ולאחר זמן רב שלא יצא - התגלה על ידי הגבאים כשהוא מחוסר הכרה • כוחות הרפואה הוזעקו למקום ונלחמים על חייו • הציבור נקרא לקרוע שערי שמיים לרפואת האדמו"ר רבי ישכר דב בן עטיל (חסידים)
בחצרות בית ספינקא יעתירו היום לרפואתו השלימה של האדמו"ר מספינקא ב"פ | הרבי שסובל בתקופה האחרונה מכאבים ומסיבוכים רפואיים שהקשו על סדר יומו, יעבור את הניתוח בשעות הבוקר בבית החולים 'קורנל' במנהטן | שמו לתפילה רבי נפתלי צבי בן פערל בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
תפילות ברחבי הארץ לרפואת הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, זקן תלמידי מרן ה'חזון איש' זצ"ל • במהלך לימודו בליל שבת חש ברע ופונה לבית החולים שיבא, שם הוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ לב • הציבור נקרא לעורר רחמי שמים לרפואת רבי מאיר בן צביה (חרדים)
השתדלו והרבו תחינה, העתירו בתפילות לרפואת יו"ר 'יד שרה' וראש עיריית ירושלים לשעבר הרב אורי לופוליאנסקי, המאושפז ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים 'הדסה' בשל סיבוך של דלקת ריאות חריפה • הציבור נקרא להעתיר בתפילה עבור הרב אורי בן מלכה לרפואה שלמה (חרדים)
דאגה בעולם התורה עם הישמע הבשורה על התדרדרות פתאומית במצבו של הגאון רבי דוד שמידל. לאחר שסבל מדלקת ריאות חריפה ואושפז בשבוע האחרון | במהלך השבת הורע מצבו והרופאים נאלצו להרדימו ולהנשימו | הערב יתאחדו המונים בעצרות תפילה וזעקה בבני ברק ובירושלים, לקרוע שערי שמיים לרפואת רבי דוד מיכאל בן מרים (חרדים)
קרעו שערי שמים: המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת המקובלים 'השלום', אושפז במהלך השבת האחרונה במצב קשה בבית החולים הדסה עין כרם | תלמידיו יחד עם כל בית ישראל מתבקשים להעתיר בתפילות לרפואתו השלימה והמהירה (תפילות)
העתירו בתפילות, הגאון רבי שמחה שמואל זקס, נשיא ישיבת סלבודקה, אושפז לאחר אירוע לבבי • הציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה של רבי שמחה שמואל בן אסתר רבקה • מחר יציינו 13 שנים להסתלקותו של אביו זצ"ל (חרדים)
לאור מצבו הקשה של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, יתאספו היום מאות מחסידיו לעצרת תפילה והתעוררות לקרוע שערי שמים לרפואתו השלימה והמהירה בתוך שאר חולי ישראל | העצרת הענק תתקיים בראשות המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן (חסידים)
הגאון רבי יעקב זכריה, ראש ישיבת 'לב אליהו' בירושלים, אושפז במצב קשה בבית החולים לאחר שעבר אירוע מוחי | כלל ישראל נקראים להתפלל ולהעתיר לפני שוכן מרומים לרפואתו השלמה ולהוסיף בלימוד התורה לזכותו של האי גאון וצדיק (חרדים)
האדמו"ר משענדישוב מארה"ב מאושפז בבית חולים במנהטן עקב זיהום חמור בדם | החסידות המודאגת מהמצב בערב ימי הרחמים והסליחות, קוראת לכלל הציבור להעתיר ולהתפלל לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי פנחס בן אלטא סימא (חסידים)
בית דין צדק של קהילת בעלזא, קורא להעתיר בתפילה לפני שוכן מרומים עבור רפואתו השלימה של דומ"ץ החסידות, הגה"צ רבי אליהו שמואל וינד, הנתון במצב רפואי קשה | הציבור נקרא להתפלל לרפואת רבי אליהו שמואל בן אסתר נחמה (חסידים)