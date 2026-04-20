כפי שדיווחנו אמש, דאגה רבה אופפת את עולם החסידות בימים האחרונים, עם פרסום הידיעות על חולשה משמעותית שתקפה את האדמו"ר מבעלזא. למרות מצבו הרפואי המורכב, האדמו"ר שוהה בביתו שבקריית בעלזא בירושלים ותחת השגחה רפואית צמודה, כשבשלב זה הוחלט שלא לפנותו לבית החולים.

האדמו"ר מבעלזא בשמחת הברית לנינו ביום שישי שבוע שעבר ( צילום: א.מ.ש. )

חסידים ומקורבים העוקבים בדאגה אחר המתרחש בבית האדמו"ר מספרים על מסירות נפש של ממש. אמש, למרות החולשה הרבה, ירד האדמו"ר לפני התיבה בספירת העומר במעונו כמנהגו בקודש, ולא בהיכל הגדול כמנהגו כל השנים בימי הספירה. במקביל, גל תפילות נרחב נרשם בריכוזי החסידות ובמקומות הקדושים, גיסו, האדמו"ר מויז'ניץ ערך הבוקר (שני) תפילת 'מי שברך' בעת קריאת התורה במעונו של אביו הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, בנוסף לאמירת התהילים שאומר, הורה לכלל החסידים לומר.

האדמו"ר מויז'ניץ בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא ( צילום: ארכיון א.מ.ש. )

מחותנו של האדמו"ר, גאב"ד מאקווא הגיע אמש לציון התנא רבי מאיר בעל הנס, שם העתיר בתפילה. כמו כן בחצרות האדמו"רים הורו לחסידים להוסיף פרקי תהילים בסוף התפילות, ומודעות נתלו בבתי המדרש הקוראות לעורר רחמי שמיים.

גאב"ד מאקאווא בתפילה בציון רבי מאיר בעל הנס בטבריה ( צילום: באדיבות המצלם )

בצהרי היום הושמעה הודעה מעודדת בקו המידע הרשמי של החסידות. בשמו של בן האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, נמסר כי בזכות תפילותיהם של המוני בית ישראל, חל שיפור מסוים במצבו הבריאותי של האדמו"ר.

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בתפילה ( צילום: ארכיון - באדיבות המצלם )