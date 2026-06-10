שמחת עולם על ראשם; צפו בראש ישיבת באר יעקב פוצח במחול מול חבר המועצת
קהל רב ועל צבאם ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור נטלו חלק בשמחת נישואי החתן, נכדו של חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת 'שכר שכיר' הגאון רבי אריה לוי, ובנו של הרב משה לוי, עב"ג הכלה נכדתו של הגאון רבי דוד יצחק שפירא, ראש ישיבת 'באר יעקב' (חרדים)
קהל רב ועל צבאם ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור נטלו חלק בשמחת נישואי החתן, נכדו של חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת 'שכר שכיר' הגאון רבי אריה לוי, ובנו של הרב משה לוי, עב"ג הכלה נכדתו של הגאון רבי דוד יצחק שפירא, ראש ישיבת 'באר יעקב' (חרדים)
מאות חסידי דאראג נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר, בת לחתנו הרה"ג ר' יעקב אריה קוסטליץ, בנו של הגאון רבי נתנאל יצחק קוסטליץ רב דקהל מחזיקי תורה בבולטימור | בניגוד למנהג הרווח בחצרות הקודש, החתן בשמחה זו – בנו של הרה"ח ר' יוסף יהודה קראס מחשובי החסידים – אינו בנש"ק, אלא נמנה עם גדולי מצטייני הישיבה של דאראג, ולכן נבחר על ידי האדמו"ר כחתן לנכדתו | שמחת החתונה נחגגה בעוז בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק (חסידים)
בירושלים נחגגה שמחת האירוסין של החתן, נכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, עם בת הרב יהודה קאהן, בנו של הגה"צ רבי משה קאהן ראש ישיבת 'תולדות אהרן' וחתנו של הרה"ג ר' יעקב יוסף לייפר מחוסט עמנואל | רגע ייחודי נרשם בעת עריכת הקניין כנהוג, כאשר החתן הרים את הצעיף הלבן של זקנו האדמו"ר לאות קבלת סדר הקניין (חסידים)
בהיכל בית המדרש טשארנאביל באשדוד נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר מטשארנאביל, נכד לבנו הרה"צ רבי ברוך טווערסקי, חתן האדמו"ר ממעליץ | בכיבודי הברית התכבדו הסבים המאושרים, שהסבו בהמשך לטיש לחיים מרומם בצוותא חדא (חסידים)
בבני ברק נחגגה השבוע שמחת הנישואין של החתן, נכדם של האדמו"ר מזוועהיל והגה"צ רבי דב שטרן, אב"ד סקולען בני ברק, עב"ג הכלה בת הרב שלמה זלמנוביץ מגארליץ עכו | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל חסידים רב (חסידים)
בבני ברק התכנסו המונים לסעודת הילולא מרכזית, במלאת עשור שנים להסתלקותו של אוהבם של ישראל, בעל הייסורים האדמו"ר ה'מאורי מרדכי' מזלאטשוב זצ"ל |במהלך הסעודה נשאו דברים: הדיין הגאון החסידי רבי אברהם יעקב איצקוביץ; האדמו"ר מקאליב; ממלא מקומו, אב"ד זלאטשוב, ועוד רבנים רמי מעלה, אשר העלו קווים לדמותו היוקדת והנשגבת של האי צדיק וקדוש (חסידים)
מאות חסידי ויז'ניץ באלעד קידמו השבוע ברינה את פני האדמו"ר מויז'ניץ, שהופיע לביקור הוד בעיר וזאת לאחר תקופה ארוכה שלא ביקר במוסדותיו הק' ברחבי הארץ • במהלך הביקור פיאר האדמו"ר את שמחת שבע הברכות לנכדתו בשילוב מעמד חצי יובל למוסדות החסידות בעיר • בסיום השמחה קם הרבי לריקוד נלהב והכריז מהי תפקידו של כל יהודי בעולם • סיקור ענק (חסידים)
אלפי חסידים נטלו חלק בשמחת נישואי הכלה נכדת האדמו"ר מבאבוב 45, בת לחתנו הרה"צ רבי יעקב יצחק שטרנבוך, בן הגה"צ רבי אשר חיים שטרנבוך, דומ"ץ בקהל מחזיקי הדת באנטוורפן. עב"ג החתן, בן הרה"ג רבי משה מאסקאוויטש, בן הגה"צ רבי יצחק אלעזר מאסקאוויטש, אב"ד שאץ | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות במרכז בורו פארק (חסידים)
בחצה"ק קוזמיר ציינו עשרים שנה להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל | בטיש שערך האדמו"ר מקוזמיר השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים | בסיום הטיש עלה האדמו"ר לירושלים שם העתיר לרפואת מקורבו הנאמן שאושפז לאחר אירוע מוחי במירון | צפו בתיעודים (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי המבקר בימים אלו בלייקווד לטובת מוסדותיו הק', הגיע אמש לביקור אצל האדמו"ר מהארנסטייפל | במהלך הביקור הרחיבו האדמו"רים בנועם שיח במנהגי בית טשערנוביל, ובשגב עבודתם הק' של מאורי החסידות בשנות דור להשפיע כל טוב לעדרים מתוך שפע והרחבת הדעת (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל ונכדת הגרח"צ שפירא ראב"ד בעלזא, עם החתן הרב אברהם דוד באב"ד ממצוייני ישיבת טשעבין, נכד הגר"י באב"ד והאדמו"ר מנדבורנה לונדון, בן הגרי"מ באב"ד אב"ד קנין תורה (חרדים)
שבת של התרוממות במושב 'באר יעקב': האדמו"ר מויז'ניץ שבת יחד עם זקני החסידים בני ה-60 ומעלה שהגיעו מכל רחבי תבל | המפגש הייחודי, העובדות ההיסטוריות שנחשפו בשיח החסידים והאווירה המיוחדת שהחזירה את המשתתפים לימי הדורות הקודמים | צפו בתיעודים מערב ומוצאי שבת (חסידים)
בימי שמחתו, עם שמחת נישואי בתו הבכורה למזל טוב, זכה הנגיד ר' ליפא פרידמן להכניס ספר תורה מהודר בתלמוד תורה של החסידות בבורו פארק | ר' ליפא, איש השלום הנודע, חתום על השגת השלום ההיסטורי בסאטמר ע"י חלוקת ירושת האדמו"ר ה'ברך משה' זי"ע לכל יורשיו | בהמשך ערכו הנהלת המוסדות מסיבת שבע ברכות מפוארת לכבודו | צפו בתיעודים מהמעמדים המרוממים (חסידים)
רושם עז הותיר אחריו האדמו"ר מסערדאהעלי, זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, לאחר שסיים את מסע הקודש המרומם בארץ הקודש • במהלך הימים ניצל הרבי את הזמן לתפילות והשתטחות במקומות הקדושים בירושלים ובגליל • צפו בתיעודים נעלים (חסידים)
עם פתיחת גשר הרב לנדא, המקשר בין דרך אם המושבות לרחוב הלח"י בבני ברק, חגגו חסידי גור בשכונת מתחם הסופרים את מעמד חנוכת הבית לבית החסידים החדש של הקהילה | בקביעת המזוזה כובד האדמו"ר החסידי הראשון שמתגורר בשכונה, האדמו"ר ממיאלען (חסידים)
בחצה"ק מודז'יץ ציינו בליל שישי האחרון את ההילולא קדישא של האדמו"ר ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל, בראשות בנו ממלא מקומו האדמו"ר ממודז'יץ | בטיש שולב גם שמחת השבע ברכות לרגל נישואי נכד האדמו"ר, בן לחתנו האדמו"ר מאופלע, עם הכלה, נכדת האדמו"רים משאץ ובישטנא | בשמחה השתתף האדמו"ר מאלכסנדר, גיסו של האדמו"ר ממודז'יץ (חסידים)
נחשול ענק של משתתפים מכל גווני הקשת הפוליטית והחסידית נטלו חלק בשמחת נישואי בת העסקן והמשנה לראש עיריית בני ברק, הרב יוסף יעקבוביץ | האדמו"ר מצאנז הופיע במיוחד במעמד החופה | הצלם משה גולדשטיין תיעד, ומגיש גלריה מרהיבה (חרדים)
שליחו של הנשיא טראמפ עלה למעונו של האדמו"ר מסאטמר בקרית יואל, והציג בפניו את ההצהרה הנשיאותית הרשמית החתומה על ידו, הכוללת התחייבות למאבק באנטישמיות וקריאה להכרה במסורת השבת | במקביל, התקיים עוד ביקור הוד של מבקר מדינת ניו יורק, תום דינאפולי, שהתקבל אף הוא במאור פנים בקודש פנימה | צפו בתיעודים (חסידים)
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