קהל רב ועל צבאם ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור נטלו חלק בשמחת נישואי החתן, נכדו של חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת 'שכר שכיר' הגאון רבי אריה לוי, ובנו של הרב משה לוי, עב"ג הכלה נכדתו של הגאון רבי דוד יצחק שפירא, ראש ישיבת 'באר יעקב' (חרדים)
שמחה וסערה ברחוב חגי • בעוד שבחוץ התחוללו עימותים, בתוך אולמי בוהוש נחגגה שמחת האירוסין של החתן, נכד הגאון רבי אריה לוי, ראש ישיבת 'שכר שכיר', וחבר מועצת גדולי התורה, עם הכלה, נכדת הגאון רבי דוד יצחק שפירא ראש ישיבת 'באר יעקב' • ראשי ישיבות ואישי ציבור עלו לאחל מזל טוב • צפו בתיעוד מהשמחה (חרדים)