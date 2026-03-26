כולם נקבצו באו לך: מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור, עשרות אישי ציבור בכירים וקהל רב השתתפו בשמחת נישואי בתו של מ"מ ראש עיריית בני ברק ומנהל המחלקה המוניציפלית של 'דגל התורה', מנחם שפירא, שנערכה השבוע בהתאם להנחיות פיקוד העורף (חרדים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בן האדמו"ר רבי אברהם מסעוד יהודיוף, עם הכלה לבית משפחת אלביליא | במהלך הערב נהרו אדמו"רים, רבני ערים וקהל מעריצים גדול לחלוק כבוד למשפחות הרוממות | במעמד החופה כובד הדוד האדמו"ר הבבא ברוך בסידור חופה וקידושין | צפו בתיעוד (חרדים)
המונים נטלו חלק בשמחת נישואי נינו של הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, בעל ה"אמרי יושר" • בשיא השמחה נעמד הגר"מ על רגליו ופיזז לקול שירת "ואמר ביום ההוא הנה אלוקנו", כשהוא סוחף את הקהל כולו למעגלים של התעלות ודביקות מתוך שמחה • צפו בתיעוד (חרדים)
מהדורת מעייריב - פרסום ראשון | מבית וגן לאלפים בצרפת - כך התנהלה טיסת החילוץ של האיחוד וישיבת המשך הזמן הראשונה בצרפת | פלשו לשכם: סיקור נרחב מחילוץ תלמידי שובו בנים | חיזוק לקראת 2 השבתות הקרובות | פגיעה ישירה בבאיאן - והנדיבות של האדמו"ר מבעלזא | בצל מצבו של רה"י: בוגרי 'בית שמעיה' בכינוס נדיר | בר מצווה ואירוסים" השמחה הכפולה של גפני | יומן מלחמה: חיסול לאריג'אני ואיומי חיזבאללה (מעייריב)
נס גדול בירושלים לאחר שרסיס טיל חדר את גג בית המדרש המרכזי של חסידות באיאן ברחוב מלכי ישראל • החסידים ששהו במקום ירדו למרחב המוגן דקות לפני הנפילה ובכך נמנע בחסדי שמים אסון כבד • המחווה המרגשת של הרבי מבעלזא והשינויים הדרמטיים במיקומי שמחת נישואי נכדת האדמו"ר | כל הפרטים (חסידים)
חצר הקודש באבוב 45 לבשה חג, אלפי חסידים נהרו לקחת חבל ולהשתתף בשמחת הנישואין ההיסטורית של נכדי האדמו"ר מבאבוב 45 • רגע השיא: האדמו"ר בריקוד ה'מצווה טאנץ' והילדים בריקוד הקוזקים המסורתי • צפו בגלריה מרוממת ומסכמת (חסידים)
שמחה בירושלים: קהל רב ואישי ציבור השתתפו בשמחת נישואי נכדו של הגה"צ רבי יצחק כהן, רב שכונת שמואל הנביא וראש ישיבת 'תורה ודעת'. החתן, בן לחתנו הרב שמואל מלול, ראש מוסדות 'משכן שלמה' וראש מחלקת הכשרות בבתי המלון בעיר (חרדים)
המוני בני ירושלים של מעלה נטלו חלק אמש בשמחת נישואי נין הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, החתן, נכד לחתנו הרב משה קרול • במהלך החופה סידר הגה"צ קידושין ולקראת סיום השמחה פיזז עם הגארטל את ריקוד ה'מצווה טאנץ' לפני הכלה • צפו בתיעוד (חסידים)
מהחופה במאה שערים להיכל המפואר בגבעת זאב: הדרמה הלילית בחצר תולדות אברהם יצחק בשל מגבלות המלחמה • התנאי של הזמר אהרל'ה סמט והמחווה הנדירה של האדמו"ר מקרלין שאירח את אלפי החסידים ללא תשלום • צפו בתיעוד ענק משמחת נישואי נכדת האדמו"ר (חסידים)
בממ"ד של חדר האוכל בישיבת 'קול יעקב' בירושלים, נחגגה השבוע שמחת נישואי נכדו של ראש הישיבה, הגאון רבי יהודה עדס לרפואה שלימה | עקב המצב הביטחוני והמלחמה, הועברה החתונה מהאולם המפואר בו הייתה אמורה להתקיים אל המרחב המוגן שבין כותלי הישיבה | בשמחה המצומצמת השתתפו בני המשפחה ומקורבים, כאשר שיא המעמד נרשם עם הגעתו של ראש הישיבה, שהטריח את עצמו למרות חולשתו הרבה לפאר את השמחה ולסדר קידושין תחת החופה (חרדים)
בשל המלחמה נבצר מהאדמו"ר מ'משכנות הרועים' המתגורר בירושלים לצאת לארה"ב לשמחת נישואי נכדו החתן, בן לבנו הרה"צ רבי עקיבא רבינוביץ | הרבי אשר כאמור נשאר בארץ ערך 'לחיים טיש' בבית מדרשו בשכונת 'מאה שערים', בשילוב הילולת הרה"ק בעל ה'נועם אלימלך' מליז'ענסק זי"ע (חסידים)
בבית המדרש הגדול של חסידות 'תולדות אהרן' בשכונת 'מאה שערים' בירושלים התקיימה אמש שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מתולדות אהרן, הכלה, בת לחתנו האדמו"ר מקרעטשניף טשערנאוויץ, בן האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, עם החתן נכד הגה"צ גאב"ד מאקאווא, בן לבנו הרה"ג רבי יואל יצחק למברגר, חתן הרה"צ רבי יהושע רובין אב"ד טאמאשוב ב"ב | שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)
קהל רב, רבנים ואישי ציבור נטלו חלק בשמחת הנישואין לנין הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, החתן, נכד לבנו, הרה"ג רבי יונה גריינמן, ממרביצי התורה בכולל 'חזון איש' בבני ברק | אל השמחה נהרו תלמידים ומעריצים רבים שבאו לאחל מזל טוב ולהתברך מפי הסבא הגדול (חרדים)
סיפור מרגש הגיע בשבוע שעבר לפתחם של הרבנים: זוג צעיר שתכננו נישואין רפורמיים, החליטו לחזור למקורות ולערוך חופה יהודית כדת משה וישראל • אלא שאז הגיעה ההפתעה מההורים: "גם אנחנו רוצים חופה כדת משה וישראל" • השאלה ההלכתית המורכבת שהונחה על שולחנו של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד: האם מותר להשיא הורים וילדים באותו המעמד? • ההכרעה המפתיעה והפתרון שנמצא לחגיגה המשפחתית הכפולה • כל הפרטים על הדרמה ההלכתית (חרדים)
בצל מבצע 'שאגת הארי' והנחיות פיקוד העורף, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי השיא אמש (ראשון) את נכדו בהיכל התת קרקעי של חסידות מכנובקא בעלזא בבני ברק | החתונה, שהייתה אמורה להתקיים באחד האולמות בעיר, הועתקה בדקה התשעים להיכל בית המדרש הנ"ל, השוכן שלוש קומות מתחת לפני האדמה ומשמש כמרחב מוגן רחב ידיים | למרות השינויים והמצב הביטחוני, השמחה נחגגה ברוב פאר והדר ובהשתתפות קהל רב של רבנים וראשי ישיבות לצד רבים מבני המשפחות (חרדים)
אסון בבית שמש: 9 הרוגים מפגיעה ישירה במקלט | פרסום ראשון: חתונה יוקרתית שהתבטלה - נערכת בחדר האוכל של הישיבה | פרויקט מיוחד: הצצה בלעדית לחפ"קים הכי יצירתיים בעולם הישיבות | מסורת הסולחה של נהורא: הדור קיבלוה מאהבה | קבלת הפנים לאסיר עולם התורה מוולפסון שבועיים לפני חתונתו (מעייריב)
קהל המונים של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשבוע שעבר בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מקראלי, בן לבנו הרה"ג ר' אליעזר הורוביץ וחתן האדמו"ר מזלאטשוב. עב"ג הכלה, בת הרב יואל פיש, בן הרה"ג ר' ישראל פיש אב"ד האדאס | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בוויליאמסבורג (חסידים)
בסוף השבוע שעבר נחגגה שמחת הנישואין לנכד הגאון רבי חכם ניסים בן שמעון, ראב"ד בתל אביב, בן לחתנו הרב סעדיה מניר. עב"ג הכלה, נכדת המקובל הגה"צ רבי ישראל פנחסי זצ"ל, ראש כולל 'האר"י', בת לחתנו הרב יוסף שלום פרחים, מרבני ישיבת 'עטרת יואל' (חרדים)
קהל רב של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשבוע שעבר בשמחת הנישואין לבת האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב, עם החתן החשוב, בן הרה"ג רבי מאיר ישראל בראנדוויין, בן האדמו"ר מסטרעטין וחתן הגה"צ אב"ד דראהביטש | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, שבאו לשוש ולשמוח בשמחת האדמו"ר הנערץ המתגורר בבורו פארק (חסידים)
קהל רב, רבנים ואישי ציבור השתתפו אמש בשמחת הנישואין לנכדת ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל בת לחתנו הגר"מ דיעי מחשובי הרמי"ם בישיבת 'כסא רחמים' ורב קהילת 'תורת חסד' באלעד | ראש הישיבה הגר"צ מאזוז כובד בסידור חופה וקידושין, וחבר המועצת הגר"ש מחפוד לשמש כעד | וגם: מאחורי הקלעים של השידוך שכונה "השידוך המדובר ב'כסא רחמים'" | תיעוד (חרדים)