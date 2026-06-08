מטשעבין ועד לונדון; גאב"ד זוועהיל השיא את בתו, המונים השתתפו בשמחתו
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל ונכדת הגרח"צ שפירא ראב"ד בעלזא, עם החתן הרב אברהם דוד באב"ד ממצוייני ישיבת טשעבין, נכד הגר"י באב"ד והאדמו"ר מנדבורנה לונדון, בן הגרי"מ באב"ד אב"ד קנין תורה (חרדים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל ונכדת הגרח"צ שפירא ראב"ד בעלזא, עם החתן הרב אברהם דוד באב"ד ממצוייני ישיבת טשעבין, נכד הגר"י באב"ד והאדמו"ר מנדבורנה לונדון, בן הגרי"מ באב"ד אב"ד קנין תורה (חרדים)
שבת של התרוממות במושב 'באר יעקב': האדמו"ר מויז'ניץ שבת יחד עם זקני החסידים בני ה-60 ומעלה שהגיעו מכל רחבי תבל | המפגש הייחודי, העובדות ההיסטוריות שנחשפו בשיח החסידים והאווירה המיוחדת שהחזירה את המשתתפים לימי הדורות הקודמים | צפו בתיעודים מערב ומוצאי שבת (חסידים)
בימי שמחתו, עם שמחת נישואי בתו הבכורה למזל טוב, זכה הנגיד ר' ליפא פרידמן להכניס ספר תורה מהודר בתלמוד תורה של החסידות בבורו פארק | ר' ליפא, איש השלום הנודע, חתום על השגת השלום ההיסטורי בסאטמר ע"י חלוקת ירושת האדמו"ר ה'ברך משה' זי"ע לכל יורשיו | בהמשך ערכו הנהלת המוסדות מסיבת שבע ברכות מפוארת לכבודו | צפו בתיעודים מהמעמדים המרוממים (חסידים)
רושם עז הותיר אחריו האדמו"ר מסערדאהעלי, זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, לאחר שסיים את מסע הקודש המרומם בארץ הקודש • במהלך הימים ניצל הרבי את הזמן לתפילות והשתטחות במקומות הקדושים בירושלים ובגליל • צפו בתיעודים נעלים (חסידים)
עם פתיחת גשר הרב לנדא, המקשר בין דרך אם המושבות לרחוב הלח"י בבני ברק, חגגו חסידי גור בשכונת מתחם הסופרים את מעמד חנוכת הבית לבית החסידים החדש של הקהילה | בקביעת המזוזה כובד האדמו"ר החסידי הראשון שמתגורר בשכונה, האדמו"ר ממיאלען (חסידים)
בחצה"ק מודז'יץ ציינו בליל שישי האחרון את ההילולא קדישא של האדמו"ר ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל, בראשות בנו ממלא מקומו האדמו"ר ממודז'יץ | בטיש שולב גם שמחת השבע ברכות לרגל נישואי נכד האדמו"ר, בן לחתנו האדמו"ר מאופלע, עם הכלה, נכדת האדמו"רים משאץ ובישטנא | בשמחה השתתף האדמו"ר מאלכסנדר, גיסו של האדמו"ר ממודז'יץ (חסידים)
נחשול ענק של משתתפים מכל גווני הקשת הפוליטית והחסידית נטלו חלק בשמחת נישואי בת העסקן והמשנה לראש עיריית בני ברק, הרב יוסף יעקבוביץ | האדמו"ר מצאנז הופיע במיוחד במעמד החופה | הצלם משה גולדשטיין תיעד, ומגיש גלריה מרהיבה (חרדים)
שליחו של הנשיא טראמפ עלה למעונו של האדמו"ר מסאטמר בקרית יואל, והציג בפניו את ההצהרה הנשיאותית הרשמית החתומה על ידו, הכוללת התחייבות למאבק באנטישמיות וקריאה להכרה במסורת השבת | במקביל, התקיים עוד ביקור הוד של מבקר מדינת ניו יורק, תום דינאפולי, שהתקבל אף הוא במאור פנים בקודש פנימה | צפו בתיעודים (חסידים)
אלפי חסידים שהו השבת בחצר הקודש ויז'ניץ לרגל שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר | במוצאי שבת נערך בחסידות כינוס חירום למאות בחורים מחויבי גיוס, שקיבלו חיזוק רוחני לצד הנחיות ותדרוך משפטי מעשי לקראת אפשרות של מעצר | צפו בתיעודים (חסידים)
בביהמ"ד פרמישלאן נחגגה שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מקרעטשניף ירושלים, פרמישלאן וסטרופקוב | בכיבודי הברית התכבדו האדמו"רים. על כיסא של אליהו, בו הונח הרך הנימול, הונחו קודם לכן מספר בעקיטשעס של האדמו"רים זצ"ל כסגולה מיוחדת ליניקת קדושה מבגדי זקניו | לאחר הברית הסבו האדמו"רים לטיש לחיים בצוותא חדא (חסידים)
קהל רב נטל חלק אמש בשמחת נישואי נין האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, נכד לבנו הגה"צ רבי אהרן קאהן, ראש הישיבה דשם, החתן בן להרב משה נתן נטע למברגר, בן אב"ד מאקאווא אלעד זצ"ל, עב"ג הכלה בת הרב יוסף הירשמן, בן הגה"ח ר' בן ציון הירשמן, חתן האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל, וחתן הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצן, רב קריית הבעל שם טוב בפתח תקווה | השמחה הגדולה נחגגה באודיטוריום העירוני בבני ברק (חסידים)
אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בת לבנו אב"ד ויז'ניץ אלעד, עם נכד האדמו"ר מגורליץ • מי כובד בסידור חופה וקידושין, אילו אדמו"רים פצחו במחול נלהב, ואיזה משפיע כובד לרקוד לקול שירת האלפים? • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מרגעי השיא של השמחה הגדולה (חסידים)
בערב יום הולדתו ה-17, בשנת תשמ"ט, אמר הרבי מליובאוויטש שיחה ששינתה לחלוטין את כל מה שחשב שהוא יודע על אמונה, על עצמאות רוחנית, ועל המקום שלנו בעולם. המגיד והדרשן החסידי חוזר לאותם רגעים - וצולל אל הלימוד מהמרגלים בפרשת השבוע | צפו (יהדות)
לקול מצהלות חתנים נחגגה השבוע ברוב פאר והדר שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מנדבורנה, בת לבנו הרב יוסף דוד רוזנבוים וחתן האדמו"ר ממודז'יץ, עם החתן, בנו של האדמו"ר מאונגוואר | המעמד נערך באולם שבמעון הרבנית מנדבורנה (חסידים)
מאות חסידים, אדמו"רים ורבנים נהרו אמש לבני ברק כדי לחגוג את שמחת הנישואין של הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' זצ"ל מצאנז ז'ימגראד | צפו בגלריה ממעמד קבלת הפנים ועד לריקודי המצווה טאנץ (חסידים)
מאות בחורי באבוב חגגו השבוע בשמחת השבע ברכות הכפולה במעון האדמו"ר מבאבוב וגיסו ראש הישיבה | רגע השיא נרשם כאשר לבקשת המארח, פצח האדמו"ר מסקולען בשירה וסחף את מאות הבחורים למחול נלהב | צפו בתיעודי קודש מהריקוד הסוער, משאות הקודש של הרבי וה"כוללות קוויטל" שהגישו תלמידי הישיבה שלומדים הלכה למעשה (חסידים - עולם הישיבות)
קהל רב נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מאלכסנדר, בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר דנציגר, חתנו של האדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה, עם החתן, נכדו של האדמו"ר מביאלא פשיסחא | השמחה נערכה באודיטוריום העירוני בבני ברק בהשתתפות גלריה מכובדת של עשרות אדמו"רים ורבנים, לצד מאות חסידים שפיזזו בשמחה עד השעות הקטנות של הלילה.
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מוואסלוי, בן לבנו הרה"ג ר' חיים דוב הלפרין חתן האדמו"ר מבוהוש, עם הכלה נכדת האדמו"ר מבוהוש, בת לחתנו הרה"ג ר' משה נתן למברגר בן הגה"צ אב"ד מאקאווא בני ברק זצ"ל | אל השמחה נהרו עשרות אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והעיר שהוזמנו אחר כבוד ע"י המחותנים הרמים (חסידים)
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