בשעה טובה ומוצלחת נחגגה שמחת האירוסין של נכדת הגה"צ גאב"ד זוועהיל, בת לבנו הרה"ג רבי שלמה גולדמן, דומ"צ בבית הדין 'הישר והטוב' וחתנו של הגאון רבי אברהם אליהו רובנשטיין זצ"ל, גאב"ד אנטווערפן, עב"ג החתן הרב יחיאל מיכל ארליך, בנו של הרה"ג יחזקאל לנדא, מראשי ישיבת קודינוב, ונינו של האדמו"ר מקודינוב זצ"ל | בשמחה שנערכה בהשתתפות קהל חסידים ואוהדים, נראו אדמו"רים ורבנים שהגיעו לאחל מזל טוב לסבים ולמחותנים הנכבדים (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד דחסידי זוועהיל בשכונת 'בית ישראל' בירושלים נערכה שמחת ברית המילה לנכדו של הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן, גאב"ד זוועיהל, ונין להגאון רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת 'אביר יעקב' סאדיגורה בת"א | מהאדמו"ר מזוועהיל השוהה בארה"ב נבצר להשתתף בשמחה שהייתה משולבת עם שמחת ש"ב לנכדת הגר"מ אויערבאך, ונכד האדמו"ר מבאיאן (חסידים)
בעיה"ק ירושלים נחגגה שמחת אירוסי הכלה בת הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן, גאב"ד זוועהיל, ונכדת הגה"צ רבי חיים צבי שפירא, ראב"ד 'קהל מחזיקי הדת בעלזא'. עם החתן לבית משפחת באב"ד המפוארת | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה (חסידים)
אדמו"רי ורבני העיר בני ברק, נטלו חלק בשמחת שבע הברכות שערך הגה"צ רבי חיים צבי שפירא, ראב"ד בד"ץ 'קהל מחזיקי הדת' בעלזא, ורב דקהל חסידים ב"ב, לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי נכדו, החתן בן לחתנו הגה"צ גאב"ד זוועהיל, עם הכלה בת הרה"ג רבי יעקב משה הלפרין נכדת האדמו"ר מנדבורנה אראד זצ"ל ואב"ד קוז'ניץ ת"א | הצלם יהודה פרקוביץ מגיש גלריה (חסידים)
האדמו"ר מסטוטשין המבקר בחודשים אלו בארה"ק כמנהגו בחודשי הקיץ, פיאר אמש (מוצאי שבת) את שמחת השבע ברכות לבנו של הגה"צ גאב"ד זוועהיל | הרבנים שוחחו בסיפורי צדיקים כנהוג במוצאי שב"ק, ובהמשך יצא האדמו"ר במחול נלהב עם החתן, וכן בריקוד אש קודש עם הגאב"ד (חסידים)
באודיטוריום מתנ"ס פריימן בביתר נערכה שמחת החתונה של החתן, בן הגה"צ גאב"ד זוועהיל ונכד הגה"צ רבי חיים צבי שפירא, ראב"ד בד"צ 'מחזיקי הדת' בעלזא ורב דקהל חסידים ב"ב, עם הכלה בת הרה"ג רבי יעקב משה הלפרין, נכדת האדמו"ר מנדבורנה אראד זצ"ל ואב"ד קוז'ניץ ת"א (חסידים)
הגה"צ גאב"ד זוועהיל, והאדמו"רים משומרי אמונים השוהים בימים אלו בארה"ב, ערכו את השבת בעיירת מונסי יחד עם ש"ב האדמו"ר מזוויעהיל מונסי, לציון הילולת זקינם הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע | בצאת השבת השתתפו בסעודת ההילולא שערך ש"ב האדמו"ר מזוועהיל מונסי בבית מדרשו בעיר | צפו בתיעוד (חסידים)
בעוד עסקני חצה"ק באיאן טרודים לקראת ההדלקה הגדולה ב'הר מירון' בליל ל"ג בעומר ע"י האדמו"ר, התקבצו פרחי החסידות, צעירי האברכים, לשמוע שיחת חיזוק והתעוררות לקראת האי יומא, מפי הגה"צ גאב"ד זוועהיל, אשר הגיע במיוחד אל היכל הכולל בביתר עילית, להכין את האברכים אשר שתו בצמא את דבריו הנעימים, בהכנה דרבה | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל הטישים שבמרכז קריית נדבורנה נערך מעמד כבוד התורה לילדי החמד מתלמוד תורה 'תפארת מרדכי' נדבורנה, המאוגדים בחבורת 'ארגון יודע תורה' | הגה"צ גאב"ד זוויעהיל בחן את התלמידים במבחן פומבי, והאדמו"ר נשא אמרות קודש טרם שהעניק תעודות הצטיינות (חסידים)
גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מוכרים, נטלו חלק השבוע בשמחת אירוסי החתן בן הגה"צ גאב"ד זוויעהיל, חתן הגאון רבי חיים צבי שפירא ראב"ד קהל 'מחזיקי הדת' דחסידי בעלזא, עב"ג הכלה בת הרה"ג יעקב משה הלפרין, נכדת הרה"ג אברהם יהודה הלפרין אב"ד 'עבודת ישראל' - קוזניץ | במהלך השמחה נשא הגאב"ד אבי החתן דברי תורה שזורים בדברי אגדה וחסידות (חסידים)
במעמד רבני העיר ביתר, ובראשות האדמו"ר מזוויעהיל וגאב"ד זוועיהיל, התקיימה אמש (מוצ"ש וארא), מעמד כבוד התורה וחלוקת תעודות בישיבת 'בית מרדכי' זוועהיל לבחורים שנבחנו על כל מסכת בבא מציעא | האדמו"ר ערך סעודת מצווה מלכה לפני התלמידים, ונשא אמרות קודש, כן נשאו דברים גאב"ד זוועיהל, והגאון רבי חיים וייס רב העיר ביתר (ישיבות)