צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני לילד בן שנתיים שנכווה ממים רותחים בביתו • הילד פונה לבית החולים במצב יציב | שימו לב ושמרו על הילדים: ישנה עלייה במקרי כוויות בקרב ילדים בתקופת ההכנות לחג (חרדים)
בניגוד להנחיות פיקוד העורף והרשות המקומית: מי הורה על סגירת מוסדות החינוך ביהודה ושומרון והשאיר אלפי הורים וילדים מול שערים נעולים?
מחדל העדכונים הקוליים והחלטת משרד החינוך שמעוררת שאלות קשות: למה למנוע שגרה היכן שאפשר, ומי נוטל סמכות ללא הודעה מוקדמת? (חרדים)
בראשות האדמו"ר מזוועהיל ובמעמד הגר"ח ווייס גאב"ד ביתר עילית וקהל נכבד, התקיימה השבוע בביתר עילית שמחה כפולה ומרוממת: מעמד הכנסת ספר תורה חדש להיכל בית המדרש זוועהיל בעיר, בשילוב שמחת שבע הברכות לנכדת האדמו"ר, בת לבנו רב קהילת זוועהיל בביתר | הקהל הרב ליווה את ספר התורה בריקודים לכבודה של תורה, ומשם המשיכו לסעודה של מצווה שנערכה ברוב פאר והדר (חסידים)
הידרדרות דרמטית במצבו של הילד בן ה-11 שנפגע מוקדם יותר היום מאוטובוס ברחוב אבא שאול בביתר עילית. למרות שפונה תחילה במצב בינוני, בבית החולים הדסה עין כרם מצבו הוגדר אנוש, והרופאים נלחמים כעת על חייו. המשפחה מתחננת: "קירעו שערי שמיים" (בארץ, חרדים)
חג הפורים בביתר עילית נפתח כאשר אלפי תושבי העיר נהרו להיכלי התורה וחצרות האדמו"רים הפזורות בכל רחבי העיר לקריאת המגילה | מי שחשב שרק ברחובות בני ברק הצפופים או בסמטאות ירושלים ניתן למצוא את המוני האוספים עבור קרנות הצדקה ועזר הנישואין, הופתע שגם ביתר עילית הפכה למעוז של רכבי פורים מעוצבים ומפוארים, עמוסים בבחורי ישיבות נמרצים, שחרשו את רחובות העיר לאורכם ולרוחבם | הצלם ארי קופרשטוק הוציא את המצלמה, תיעד ומגיש גלריה (חרדים)
בערב שב"ק האחרון נחגגה בעיר ביתר שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מאמשינוב וקרעטשניף • האדמו"ר מאמשינוב, הממעט בדרך כלל בקבלת כיבודי סנדקאות, הגיע במיוחד לעיר ושימש כסנדק • הרך הנימול נקרא "יצחק לייבוש" על שם זקנו גאב"ד ראדומישלא זצ"ל שנפטר השנה | צפו בתיעוד (חסידים)
לוחמי מג״ב עוטף ירושלים עצרו במחסום המנהרות נהג תושב העיר החרדית ביתר עילית, שהסיע ברכב ארבעה חשודים שוהים בלתי חוקיים בתוך תא המטען | כשביקשו ממנו קודם לכן לעצור את רכבו לבדיקה, לא נענה להוראות והמשיך בנסיעה (משטרה)
בביתר התקיים מעמד הכנסת ספר תורה חדש לבית מדרשו של רב העיר הגאון רבי יצחק מועלם| תחילה נערך מעמד כתיבת האותיות האחרונות בבית התורם ר' בועז נגר, ובסיום יצאה התהלוכה ברוב פאר והדר לעבר בית הכנסת | לאחר מכן הסבו בני הקהילה לסעודת מצווה לכבודה של תורה (חרדים)
אחרי שנים של הנהגת החסידות בעיר ביתר עילית, עבר האדמו"ר מראזלא להתגורר בעיר הצפונית • עם עזיבתו נסגר בית המדרש המרכזי בהרי יהודה • אמש ערך האדמו"ר מסיבת 'מלווה מלכה' ראשון במעונו החדש וחילק קוביות סוכר לברכה לתושבים כמסורת אבותיו (חסידים)
מבצע חילוץ רגיש בעיר התורה והחסידות: הילדה מעדה במהלך רכיבה על קורקינט וידה ננעצה במסמר • לוחמי האש פעלו בזהירות מרבית תוך הרגעת הילדה עד לחילוץ המוצלח • "דיברנו איתה והרגענו אותה לאורך כל הדרך" (חרדים, בארץ)
מלחמת אחים? כך הפכה בני ברק למאה שערים: סיקור נרחב | לטובת מי שלא שם לב: מערכת הבחירות תשפ"ו כבר בעיצומה | חוששים מאנרכיה: המנהיגים החרדים דוחפים לחקיקת חוק הגיוס - וזו הסיבה | פרסום ראשון: המהפכה בצורת הישיבה ב'קיבוץ' של יסודות | הגר"ש מרקוביץ' מסתבך: תלמידי הגרב"ש זצוק"ל מתנגדים להחלטה לעבור לביתר (מעייריב)
ברוב פאר והדר ובהשתתפות גדולי תורה וחסידות, נחגג סיום הספר הקדוש 'פלא יועץ' שנלמד במשך 18 שנה על ידי הגר"ח שמעון רביע • ראש הישיבה הגר"מ צדקה והאדמו"רים מקוזמיר ונדבורנה ביתר פיארו את שולחן המזרח | תיעוד מרגש (חרדים)
שיחת היום בעיר ביתר עילית, האברך שנענה לקריאת רבני העיר בכינוס ההיסטורי ועמד על המשמר בשערי העיר – ראה ישועה מעל לדרך הטבע | למרות ההצקות והוויכוחים עם מאחרי השבת, הוא לא נטש את משמרתו | השבוע, בראש השנה לאילנות, נסגר המעגל המרגש | הסיפור המלא (חרדים)