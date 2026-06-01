חבר הכנסת משה גפני ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

דרמה פוליטית ותקציבית התחוללה היום (שני) בוועדת הכספים של הכנסת, סביב אישור הצעת החוק של ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), המבקשת להעניק הטבות מס לשורה ארוכה של יישובים ביהודה ושומרון. לאחר תקופה ארוכה של מבוי סתום, חזר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' למתווה המקורי, אשר כולל כ-60 יישובים העומדים בקריטריון הביטחוני של "נסיעה בתחבורה ציבורית ממוגנת".

הקריטריון שנבחר לאחר לחץ המפלגות החרדיות, פותח את הדלת להטבות מס משמעותיות גם עבור תושבי היישובים החרדיים ביו"ש – עמנואל ומעלה עמוס, שכן התחבורה הציבורית אליהם וממנה מוגדרת כממוגנת. המהלך מהווה הישג משמעותי עבור הציבור החרדי המתגורר מעבר לקו הירוק. "בגלל גפני – אריאל בחוץ" במהלך הדיון הסוער נחשפו מאחורי הקלעים המאבקים הפוליטיים שקדמו לנוסח הנוכחי. ראש עיריית אריאל, יאיר שטבון, הטיח האשמות קשות בח"כ משה גפני, וטען כי אי-הכללתה של העיר אריאל ברשימה נובעת משיקולים מגזריים. בנט "לא אשלח חרדים לכלא" | זו הסיבה ששינתה את עמדתו דוד קליין | 12:32 לפי שטבון: "בגלל גפני לא מכניסים את אריאל, כי גפני אמר שאם אריאל בפנים, אז גם ביתר עילית החרדית צריכה להיות בפנים". ההאשמות משקפות את המתחים הפוליטיים הקיימים בין הגושים השונים בקואליציה בנוגע לחלוקת המשאבים התקציביים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

התנגדות משפטית ומקצועית

הצעת החוק הנוכחית נתקלת בהתנגדות חריפה מצד פקידי הוועדה. היועצת המשפטית של ועדת הכספים, עו"ד שלומית ארליך, שיגרה חוות דעת משפטית חריפה המביעה התנגדות גורפת לנוסח המוצע.

גם באגפי האוצר – אגף תקציבים והכלכלן הראשי – מתנגדים למהלך באופן עקרוני, אולם שם הסתפקו בחוות דעת קצרות בלבד. זאת לאחר ששר האוצר הבהיר כי בכוונתו לקדם את החוק בכל מקרה, ללא קשר לעמדת הדרג המקצועי.

במערכת הפוליטית מעריכים כי בשל תקופת ערב הבחירות, הלחצים מצד ראשי הרשויות בצפון ובדרום – ביניהם חוף אשקלון, כפר ורדים וחצור – יעשו את שלהם. בשבועות הקרובים צפויה הממשלה להיאלץ להרחיב את רשימת היישובים הזכאים גם לאזורים נוספים בארץ.

הרשימה המלאה של היישובים הזכאים

הנוסח הנוכחי כולל 60 יישובים, ביניהם היישובים החרדיים עמנואל ומעלה עמוס. הרשימה המלאה כוללת: איתמר, אלון מורה, יצהר, רבבה, כוכב השחר, מעלה לבונה, רחלים, טלמון, בית אל, שילה, ברוכין, עטרת, עמיחי, כרמי צור, פסגות, כפר תפוח, עלי, דולב, שבי שומרון, קדומים, נווה צוף, אבני חפץ, עופרה, קרית נטפים, מגדלים, מעלה מכמש, ענב, נחליאל, מבוא דותן, קרני שומרון, גיתית, נוקדים, ברכה, תקוע, נופים, רימונים, חמרה, כוכב יעקב, מעלה עמוס, חרמש, עמנואל, עדי עד, אחיה, קידה, גבעות, הרואה, גבעת הראל, חוות גלעד, חרש, הכרם, רעים, נופי נחמיה, נריה, שבות רחל, אביתר, כפר אלדד, מבואות יריחו, מגרון, תל ציון, שאנור.