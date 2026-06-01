בנט "לא אשלח חרדים לכלא" | זו הסיבה ששינתה את עמדתו

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יו"ר מפלגת 'ביחד', הציג היום (שני) בוועידת 'ידיעות אחרונות' עמדה נחרצת בסוגיית גיוס בני הישיבות, תוך שהוא מודה כי שינה את השקפתו בעקבות אירועי טבח שמחת תורה. בנט הבהיר כי בכוונתו להפעיל סנקציות כלכליות כבדות על עולם הישיבות, במקום הליכים פליליים.

"אני לפני ה-7 באוקטובר הייתי בגישה שאמרה: בואו נוותר על הגיוס, נכניס אותם לתעסוקה ונוריד את גיל הפטור", מסר בנט בריאיון. "אבל ה-7 באוקטובר שינה את הכול. אנחנו צריכים את החיילים האלה. המחסור בלוחמים עולה לנו בחיי אדם".

"הפטור המוענק עולה בחיי אדם"

לדבריו של בנט, המחסור בכוח אדם בצה"ל גורם לשחיקה קשה של החיילים המשרתים ומונע יכולת להחזיק בשטח לאורך זמן. "אני חלילה לא מאשים את הציבור החרדי, אני מאשים את הממשלה", ציין, אך הוסיף בנחרצות: "הפטור המוענק מסיבות פוליטיות עולה בחיי אדם, וזה ייגמר".

בתגובה לטענות מעולם התורה כי הדרישות לגיוס כפוי ולימודי ליבה מהוות רדיפה ממוקדת, השיב בנט: "חבר'ה, אני לומד תורה. אף אחד לא רודף שום דבר". עם זאת, הוא הבהיר את כוונותיו להטיל סנקציות כלכליות נוספות וישירות.

"50 צינורות של כסף - אני סוגר את זה"

"אני לא מתכוון לשלוח חרדים לכלא", הצהיר בנט בפירוש, "אך יש כיום 50 צינורות של כסף שזורם. אני סוגר את הדבר הזה אם אהיה ראש ממשלה. מי שלא מתגייס או לא עובד – לא יקבל שקל מהמדינה".

בהמשך דבריו הביע בנט חשש מהגידול הדמוגרפי של הציבור החרדי: "היום, ברגע הזה, רבע מתלמידי כיתה א' היהודים הם חרדים. שליש מהתינוקות היהודים שנולדים כרגע בבתי החולים הם חרדים", ציין. "זה בסדר, אבל לא יהיה ולא יכול להיות שאנחנו כולנו משלמים מיסים כדי לממן שהם ילכו לבית ספר, ושילמדו אותם נגד מדינת ישראל, נגד ציונות ונגד צה"ל. לא יהיה את הדבר הזה".

תנחומים למשפחת הלוחם שנפל

בהמשך הריאיון התייחס בנט למצב הביטחוני המתוח בצפון ומסר תנחומים למשפחתו של הלוחם אדם צרפתי ז"ל, שנהרג במהלך הלילה. בנט ציין כי בנו משרת באותה היחידה.

כשנשאל על תקופת כהונתו כראש הממשלה, טען בנט כי על מנהיג להיות ספקן כלפי מערכת הביטחון משום ש"המידע הרע לא תמיד צף למעלה, וכל שכבה מייפה ומשפצת". כדוגמה הזכיר את פעילותו בקבינט במהלך מבצע 'צוק איתן' ב-2014, אז ירד לשטח באופן עצמאי כדי לחשוף את איום מנהרות הטרור.

"דחפתי לחיסול סינוואר ודף"

לסיום טען בנט כי תוכניות המתקפה של חמאס לא היו ידועות לו בתקופת כהונתו, שכן אז נתפסה חזית חיזבאללה בצפון כחזית העיקרית. יחד עם זאת הוסיף: "דחפתי מאוד לחיסולם של יחיא סינוואר ומוחמד דף. המהלך נקבע לקיץ 2022, אך לא יצא לפועל בשל נפילת הממשלה. אחר כך נתניהו כבר לא עשה את זה".