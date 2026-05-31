גל המעצרים והסנקציות נגד לומדי התורה מעורר תגובות חריגות גם מחוץ לציבור החרדי. הרב מאיר הילביץ', רב היישוב ברוכין ורמ"מ בישיבת 'מעלה אליהו' בתל אביב, פרסם בסוף השבוע מכתב פומבי חריף שבו הוא יוצא להגנתם של בני התורה ומגדיר את פעולות מערכת המשפט כרדיפה אכזרית וממוקדת.

במכתבו, הרב הילביץ' לא חוסך מילים קשות מראשי מערכת המשפט והפקידות הממשלתית, ומשווה את האווירה הציבורית הנוכחית לימים שקדמו לגירוש מגוש קטיף, אז חווה הציבור הדתי מסע הכפשה שיטתי ומתוזמן.

"הפכו ציבור קדוש לחבורת עריקים משוללי זכויות"

הרב הילביץ' פתח את מכתבו בתיאור הכאב הגדול אל מול רמיסת זכויותיהם של בני התורה: "עיקר מכאובי הוא על כך שאפשרנו שיהפכו כוח ציבורי, טהור וקדוש כזה, המחנך את בניו על אדני התורה ויראת ה' הטהורה... איך אפשרנו שברגל גסה, מתוחכמת, מרושעת וגיבורה להרע עד אימה, הפכו את בני הציבור הזה לחבורת עריקים עבריינים משוללי זכויות יסוד במדינה ה'דמוקרטית' שלנו".

הרב תוקף בחריפות את שלילת התקציבים והזכויות הבסיסיות, כמו ההנחות במעונות היום והזכאות לדיור: "כעת אינו ראוי הוא לסיוע במעונות, לדירה בהנחה, לסעיף 46, וכבר היה מי שהציע שתשלל ממנו זכות הבחירה... וכעת הגדילו לעשות צבועי מערכת המשפט הללו והביאו את בני הציבור הזה למצב נורא בו צריכים הם להסתובב ברחוב בפחד ולהסתתר מכל שוטר כאילו היו עבריינים נמלטים?!"

הרב אף התייחס בדאגה למציאות שבה ראשי ישיבות נאלצים להזהיר את תלמידיהם לבל יחשפו לכוחות הביטחון בדרכם לביתם כדי שלא למשוך תשומת לב, ושאל בזעזוע: "הייתכן הדבר?!"

כזכור, בימים האחרונים נעצרו מספר תלמידי ישיבות בנסיבות דרמטיות. בערב שבת האחרון נעצרו שני תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' בכביש 6, ביניהם בנו של ראש הישיבה, והועברו לכלא הצבאי. במקביל, ניסיון מעצר נוסף של תלמיד ישיבה בכביש 1 נמנע רק לאחר שעשרות מפגינים חסמו את הכביש והשוטרים נאלצו לסגת.

הזיכרון המר מגוש קטיף ו"החוקים האנטישמיים"

בהמשך מכתבו, עורך הרב הקבלה היסטורית לימי ההתנתקות, ומצטט את דבריהם של אדריכלי הגירוש דאז, אשר הודו כי קיימו מסע הכפשה מכוון במשך שנתיים כדי להפוך את הציבור הדתי ל"חלאת החברה שראויה לכל אסון".

"והנה כעת שוב מערכת משומנת, מרושעת, מלאת כוח שררה ושלטון על דעת הקהל, לוקחת בימים אלו ציבור שלם ומשחירה את פניו", כותב הרב הילביץ' ומזהיר: "אבל הפעם הכל גם מעוגן בחוקים אנטישמיים שאין כדוגמתם בשום חברה אנושית מתוקנת!". הוא מוסיף ומכנה את מערכת המשפט "מערכת מפלצתית ואימתנית שצריך להוקיע, לשנות עד היסוד ולשרש אחריה".