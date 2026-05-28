ידיעה מעניינת ומסעירה מציפה בימים האחרונים את היכלי הישיבות ושוק השידוכים במגזר החרדי: נשבר הקרח ונרשם תקדים היסטורי בחוג משפחות הגריינמנים הנודעות, תלמידי חוג ה'חזון איש', כאשר לאחר עשרות שנים שבהן נמנעו באדיקות מלהשתדך בתוך המשפחה נסגרה השבוע שמחת שידוכין מפתיעה בין שני הפלגים המרכזיים של המשפחה.

הכלה, נינתו של הגאון רבי חיים גריינמן זצ"ל, בעל ה'חידושים וביאורים', התארסה עם החתן, נינו של אחיו יבלחט"א הגאון רבי מאיר גריינמן, בעל ה'אמרי יושר'.

בחוגי הגריינמנים מדובר בבשורה של ממש. במשך דורות הקפידו במשפחה שלא לקחת שידוכים מתוך מעגל הקרבה המשפחתי. אולם, גורמים בחוג המדובר מסבירים בשיחה ל'כיכר השבת' כי המציאות המורכבת בשוק השידוכים הכללי במגזר החרדי חילחלה גם לתוכם.

הקושי המרכזי נובע מהמחסור החמור בהצעות שידוכים רלוונטיות עבור משפחות מסוג זה. מדובר בחוג הסגור ושמור, השומר על הקפדות הלכתיות והנהגות מחמירות וייחודיות במיוחד. עבור משפחות אלו, קשה עד בלתי אפשרי להשתדך עם משפחות מן המניין שאינן שותפות לאותן הקפדות והליכות חזון-אישניקיות מובהקות. בעקבות המצוקה המדוברת, הותרה הרצועה והוחלט לפרוץ את המחסום ההיסטורי לטובת בניית בית נאמן בישראל.

הכלה היא נכדתו של הגאון רבי דוד חנוך זילבר זצ"ל, שהיה חתנו הגדול של הגר"ח גריינמן זצ"ל, ובת לחתנו הרב וייל. החתן הוא נכדו של הגאון רבי יונה גריינמן, בנו של בעל ה'אמרי יושר' הגר"מ גריינמן, ובן לחתנו הרב גולדשמידט.