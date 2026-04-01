מחזה של דקדוק הלכי נדיר נרשם אמש בבני ברק, במעונו של הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, זקן תלמידי מרן ה"חזון איש" זי"ע. בעוד העולם שבחוץ ממהר לסיים את ההכנות, בבית הגר"מ גריינמן הזמן עצר מלכת, במשך שעות ארוכות ובריכוז שמימי עבר הגאון הישיש על כל פינה וזווית, מתחת מיטת ה'איירייזר' ועד לכסאות הפלסטיק שבבית, כשהוא מוודא שאין שמץ של פירור חמץ בסדקי החומר (חרדים)
המונים נטלו חלק בשמחת נישואי נינו של הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, בעל ה"אמרי יושר" • בשיא השמחה נעמד הגר"מ על רגליו ופיזז לקול שירת "ואמר ביום ההוא הנה אלוקנו", כשהוא סוחף את הקהל כולו למעגלים של התעלות ודביקות מתוך שמחה • צפו בתיעוד (חרדים)
קהל רב, רבנים ואישי ציבור נטלו חלק בשמחת הנישואין לנין הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, החתן, נכד לבנו, הרה"ג רבי יונה גריינמן, ממרביצי התורה בכולל 'חזון איש' בבני ברק | אל השמחה נהרו תלמידים ומעריצים רבים שבאו לאחל מזל טוב ולהתברך מפי הסבא הגדול (חרדים)
בליל היארצייט של הגאון רבי שמואל גרונם גריינמן זצ"ל – מגדולי עסקני ליטא, נאמנם של מרן ה'חפץ חיים' ורבי חיים עוזר גרודזנסקי, וממייסדי ועד הישיבות בווילנה – מסר בנו, הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, שיעור תורני מיוחד | השיעור נמסר בבית בנו, שם שוהה הגר"מ גריינמן למנוחה מאז שחרורו מבית החולים בשבוע האחרון | במהלך השיעור שילב הגר"מ דברי תורה וזכרונות מהנהגות אביו זצ"ל, שהיה גם המוציא לאור המיתולוגי של ספרי גיסו מרן ה'חזון איש'| קהל השומעים הביע התרגשות רבה לראות את הגאון הישיש בשובו לאיתנו, כשהוא ממשיך להרביץ תורה ולהנחיל את מורשת הדורות הקודמים למרות חולשתו (חרדים)
ביום שישי האחרון שוחרר הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן מבית החולים, שם אושפז בשבוע שעבר - דבר שמנע ממנו להשתתף בשמחת חתונת נכדתו, בת בנו רבי צבי גריינמן | אמש פיאר הגר"מ את שמחת השבע ברכות, לאחר שהקהל זימרו 'משנכנס אדר מרבים בשמחה' לרגל ראש חודש, פצח הגר"מ בריקוד נלהב עם החתן (חרדים)
לאחר הבהלה בליל שבת והאשפוז בתל השומר: חל שיפור ניכר במצבו של הגאון רבי מאיר גריינמן, אחיינו האחרון של מרן ה"חזון איש" זיע"א | אמש כבר שב לסדר יומו ומסר את שיעורו הקבוע לבני ישיבת 'בית מדרש עליון' | הצלם ש.פ.ה. מגיש תיעוד מרגש (חרדים)
תפילות ברחבי הארץ לרפואת הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, זקן תלמידי מרן ה'חזון איש' זצ"ל • במהלך לימודו בליל שבת חש ברע ופונה לבית החולים שיבא, שם הוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ לב • הציבור נקרא לעורר רחמי שמים לרפואת רבי מאיר בן צביה (חרדים)
מראה של פעם: בימי התגלות אור הגנוז שבתורה, ימי החנוכה המאירים, ערך זקן תלמידי ה'חזון איש', הגאון רבי מאיר גריינמן מסיבת חנוכה לכלל צאצאיו, במעונו בבני ברק, במהלך המסיבה מסר הגאון הישיש שיעור בענייני החג | בסיום המסיבה קם לריקוד נלהב בניגון 'לב טהור ברא לי אלוקים' (חרדים)
ביום היארצייט מרן בעל ה'חזון איש' זצ"ל, התכנסו עשרות לומדי תורה, כדי להשתתף בשיעורו המסורתי שנמסר לזכרו על ידי אחיינו, הגאון רבי מאיר גריינמן | השיעור, שהפך למסורת רבת שנים ביום זה, נערך במעונו של הגר"מ | בסיום השיעור עבר הגר"מ לפני התיבה לתפילת ערבית ואמר קדיש יתום (חרדים)
ראש הישיבה הגראון רבי דב לנדו, המשתייך לחוג חזון אי"ש, הגיע היום, חול המועד סוכות תשפ"ו, לביקור מיוחד בבית אחיינו של החזון אי"ש וידידו מנוער, הגאון רבי מאיר גריינמן, בתום הביקור פצחו השניים בריקוד | תיעוד (חדשות חרדים)
גדולי ישראל עולים בימים אלו לקיים מצוות ביקור חולים אצל הגאון רבי יעקב גרנדש, בעל ה'שושנת יעקב', לאחר שחלה במחלה הנוראה | בין הרבנים שעלו למעונו נצפו: הגר"מ גריינימן, הגר"ש שטיינמן, הגר"י אדלשטיין, הגרמ"ש אדלשטיין, והגראי"ש גריינימן, הגרי"ש קנייבסקי | הציבור נקרא להעתיר ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלימה של הגאון רבי יעקב בן רויזא רייזל בתוך שאר חולי ישראל (חרדים)
עם סיום זמן הקיץ, זכו ילדי החמד מתלמוד תורה 'תהילת שלמה' מחיפה, לעמוד בכור המבחן אצל גדולי ישראל, חברי מועצת גדולי התורה, המתגוררים בבני ברק | הרבנים הגאונים משיירי כנסת הגדולה שיבחו והיללו את הילדים על בקיאותם היטב בחומר הנלמד (חרדים)
שעות ארוכות של קורת רוח היו מנת חלקם של כל אלו שזכו לחזות בנועם עבודתו של הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, זקן תלמידי 'חוג החזון איש', עת בדק את החמץ במעונו | הגאון הישיש לא ויתר על שום פינה, בדק את כל הכסאות, ואף הורה לנכדו לבדוק את בגדיו שלבש לעת זו | צפו בתיעוד מהפיכת הכסאות, ועד לבדיקת הסטנדרים והשולחנות עם פנסים ונרות (חרדים)