בהמלצת הוועדה: זו הסנקציה הבאה על לומדי התורה במדינה היהודית

גל הסנקציות הכלכליות כנגד לומדי התורה ממשיך להתרחב: לאחר עצירת הסבסוד במעונות ולאחר חסימת הזכאות להגרלות 'דירה בהנחה', מגיעה כעת המלצה לשלול הנחות בתחבורה הציבורית מבני ישיבות ואברכים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא.

הוועדה המשותפת למשרדי האוצר והתחבורה המליצה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשרת התחבורה מירי רגב לשנות את תנאי הזכאות להנחות בתחבורה הציבורית, במסגרת יישום פסיקת בית המשפט העליון בנושא. על פי ההמלצה, ייחסמו ההנחות ממי שנקראו להתייצב לשירות ביטחון ולא הסדירו את מעמדם מול צה"ל.

ההנחות שייחסמו

ההמלצה כוללת שלילת מספר סוגי הנחות: הנחות לצעירים בני 18-26, הנחות לתושבי פריפריה והנחות לסטודנטים. בוועדה הדגישו כי מדובר בשינוי תנאי הזכאות להנחות ולא בתעריפי הנסיעה עצמם, ולכן לטענתם אין לכך השפעה על הכנסות מפעילי התחבורה הציבורית.

נקודה זו מעוררת מרירות נוספת בקרב לומדי התורה. בחור ישיבה שעמו שוחחנו מסר כי "מעבר לכאב על הסנקציות והיחס ללומדי התורה, עוד כואב על החשש של המדינה שלא לפגוע חלילה בהכנסות של מפעילי התחבורה הציבורית - שחלקם בכלל ערבים וחלקם בכלל ממדינות אחרות, בו זמנית שאת הארנק של מי שבסך הכל רוצה ללמוד תורה הם מרוקנים ומרוקנים בכל דרך".

יצוין כי ההמלצה של הוועדה המשותפת מגיעה בעקבות הוראת בית המשפט העליון שחייבה את הממשלה לדון ולהחליט על סנקציות נוספות כנגד לומדי התורה. כעת צפויים השרים סמוטריץ' ורגב לקבל החלטה סופית בעניין, במסגרת יישום פסיקת בג"ץ.