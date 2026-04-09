שופט צרפתי בבית הדין הפלילי בהאג התראיין לתקשורת בצרפת וסיפר על חייו לאחר הסנקציות האמריקניות | השופט תיאר מצב בו הוא לא יכול לבצע יותר עסקאות בכרטיסי אשראי, משום שכל חברות האשראי הינן אמריקניות (חדשות)
המתח הביטחוני בים הבלטי מגיע לשיא חדש עם החרמתה של מכלית ענק המקושרת למנגנון עקיפת הסנקציות של מוסקבה | מדובר בפעולה נחושה של משמר החופים השוודי שמסמנת עליית מדרגה במאבק הבינלאומי ב"צי הצללים" המסתורי של רוסיה (חדשות בעולם)
המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג שיגר מכתב חריג לפרופ' משה כהן אליה שקרא לטראמפ להטיל סנקציות על יצחק עמית | סולברג כתב: "בל נטעה - לחלוק לבטח מותר, אך הנשיא יצחק עמית, איננו טורף, הוא עמית" (בארץ)
השרה עידית סילמן קראה הערב לנשיא טראמפ להטיל סנקציות על היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ועל נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית | את הדברים כתבה אחרי המתקפה של טראמפ נגד נשיא המדינה יצחק הרצוג בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו |באופוזיציה תקפו: "זה משחק מסוכן, ישראל לא מדינת חסות" (פוליטי)
דיווחים בגרמניה מעלים שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל להטיל סנקציות על בית המשפט שהרשיע את מרין לה-פן | נשיא בית המשפט בצרפת הזהיר מפני התערבות זרה, כשהוא מזכיר את הסנקציות שהטיל טראמפ על שופט בית הדין הפלילי הצרפתי שהוציא צו מעצר נגד נתניהו (בעולם)
ראש מרחב דרום לשעבר בשב"כ, המכונה "אוסקר", הודיע כי לא יענה לזימון של מתניהו אנגלמן | עורכי דינו: "עמדת היועמ"שית גלי בהרב-מיארה נגד הביקורת מחייבת את המינהל כולו, ואיננו עובדי מדינה עוד" (בארץ, חוק ומשפט)
לראשונה אי פעם הוגשה היום בקונגרס האמריקני הצעת חוק רשמית להטלת סנקציות ואמברגו נשק על ידי חברי קונגרס אנטי-ישראלים בראשות תומכת הטרור ראשידה טאליב | מדובר בפעם הראשונה כאמור שהקונגרס דן באופן רשמי בהטלת סנקציות על ישראל, גם אם לחוק אין שום סיכוי לעבור (חדשות, מדיני)
חבר הכנסת דן אילוז ידוע בעמדתו הנחרצת בעד גיוס לומדי התורה, פעמים אף נגד עמדת מפלגתו והעומד בראשה | גם הפעם לא פספס חבר הכנסת את ההזדמנות כדי להביע את התנגדותו לחוק שפרסם בשבוע שעבר יו"ר ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט | אלו הסיבות להתנגדותו של אילוז לחוק המוצע - וזה מה שהוא מציע (פוליטי)
לקראת ההעלאה הצפויה של טיוטת 'חוק הגיוס' לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 'בבלי' חוזר אל הדרמה שהתחוללה במעונם של גדולי ישראל, ב'דגל התורה' ובש"ס בשבועות האחרונים במהלכם דנו הרבנים בטיוטה, ירדו לעומקם של פרטים עד אשר נתנו את ההוראה לחברי הכנסת - להתקדם | הפגישות הממושכות, השיחות, ההתייעצויות וההכרעה | שלב אחר שלב (עולם הישיבות)