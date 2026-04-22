המלחמה באיראן

בעוד הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן הוארכה אמש באופן חד צדדי על ידי הנשיא טראמפ, המתיחות במפרץ הפרסי ממשיכה להסלים. הבוקר (רביעי) דיווח מרכז המעקב הימי הבריטי כי משמרות המהפכה האיראניות ירו על אונייה מסחרית שהפליגה מול חופי עומאן, וגרמו לה נזק.

במקביל, שר האוצר האמריקאי סקוט בנסט פרסם הודעה חריפה בה הבהיר כי "חיל הים של ארצות הברית ימשיך את המצור על נמלי איראן". לדבריו, "בתוך ימים ספורים, מחסני האי חארג יתמלאו ובארות הנפט האיראניות השבריריות ייסגרו". בנסט הוסיף כי "הגבלת הסחר הימי של איראן מכוונת ישירות לעורקי החיים העיקריים של ההכנסות של המשטר". משרד האוצר האמריקאי, כך מסר, "ימשיך להפעיל לחץ מקסימלי באמצעות 'זעם כלכלי' כדי לפגוע באופן שיטתי ביכולתה של טהרן לייצר, להעביר ולהחזיר כספים". שר האוצר הזהיר כי "כל אדם או כלי שיט המאפשרים העברות אלו - באמצעות סחר ומימון חשאיים - מסתכנים בחשיפה לסנקציות אמריקאיות". עוד ציין כי ארצות הברית ממשיכה "להקפיא את הכספים שנגנבו על ידי ההנהגה המושחתת מטעם העם האיראני". "אור ירוק" להפלת המשטר? טראמפ בציוץ קצר שמרמז על חידוש האש ב. ניסני | 23.04.26 "הם רק מנסים לשמור על כבודם" הנשיא טראמפ עצמו פרסם ברשת Truth Social הודעה בה טען כי "איראן לא רוצה שמיצר הורמוז ייסגר, הם רוצים שהוא יהיה פתוח כדי שיוכלו להרוויח 500 מיליון דולר ביום". לדבריו, זהו בדיוק הסכום שטהרן מפסידה כתוצאה מהמצור האמריקאי. "הם רק אומרים שהם רוצים אותו סגור כי אני חסמתי אותו לגמרי, אז הם רק מנסים 'לשמור על כבודם'", כתב טראמפ. הנשיא האמריקאי חשף כי "אנשים פנו אליי לפני ארבעה ימים ואמרו: 'אדוני, איראן רוצה לפתוח את המיצר, מיד'".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

עם זאת, טראמפ הבהיר כי "אם נעשה זאת, לא יכול להיות שום הסכם עם איראן, אלא אם כן נפוצץ את שאר המדינה שלהם, כולל המנהיגים שלהם". המסר החד מגיע על רקע הארכת הפסקת האש שהכריז הנשיא אמש, תוך שהוא מדגיש כי המצור הימי ממשיך במלוא העוצמה.

"הוול סטריט ג'ורנל איבד את דרכו"

דיווח שפורסם ב'וול סטריט ג'ורנל' טען כי טראמפ נרתע מלחדש את התקיפות באיראן בשל חוסר הפופולריות של המלחמה בארצות הברית, ובתקווה שהמצור הימי יביא לאותה תוצאה. הנשיא האמריקאי הגיב בחריפות לדיווח זה.

"יש אידיוט במערכת הוול סטריט ג'ורנל שחושב שיצאתי 'פראייר'. איראן בהחלט לא חושבת ככה!", כתב טראמפ. הוא הוסיף כי "מצר הורמוז חסום ונשלט לחלוטין על ידי ארה"ב, הם מפסידים 500 מיליון דולר ביום בגלל זה. כל חיל הים שלהם בקרקעית הים, חיל האוויר שלהם איננו, ארצם היא אסון כלכלי".

דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

טראמפ סיים את הודעתו בקביעה כי "הוול סטריט ג'ורנל איבד את דרכו". ההתקפה על העיתון המוערך מגיעה על רקע ניסיונותיו של הנשיא להציג את המדיניות כלפי איראן כהצלחה מוחלטת, למרות שטהרן הודיעה כי היא לא מכירה בהארכת הפסקת האש.

מדינות ערב דורשות פיצויים

בהתפתחות נוספת, דווח היום (רביעי) בכאן חדשות כי שרי החוץ של מדינות ערב קיימו אתמול ישיבה וירטואלית שבמהלכה דרשו לחייב את איראן לשלם פיצויים על הנזקים הכלכליים שנגרמו להן כתוצאה מהאיומים האיראניים.

"מדינות ערב לא היו ולא יהיו בנות ערובה בידי איראן לטובת חיסול חשבונות", כך נמסר בסיום הישיבה. הדרישה לפיצויים מגיעה על רקע נזקים כלכליים כבדים שנגרמו למדינות המפרץ בעקבות המתיחות הביטחונית והאיומים האיראניים על תשתיות אנרגיה באזור.

יצוין כי בימים האחרונים התגברו הדיווחים על שיתוף פעולה בין מדינות ערב לבין ארצות הברית וישראל בהתמודדות עם האיום האיראני.