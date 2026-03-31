בחריין, איחוד האמירויות וכווית הכריזו על חשיפת רשתות טרור של חיזבאללה שפעלו לערעור היציבות הכלכלית והביטחונית. בעוד סוכנים איראנים נעצרים תחת כיסוי מסחרי, במפרץ נשמעים קולות חסרי תקדים: "אי אפשר לקיים דו-קיום עם איראן" (העולם הערבי)
שדה התעופה הבינלאומי של כווית בוער כבר שלושה ימים לאחר סדרת תקיפות מל"טים מתאבדים, שהסבו נזק משמעותי לתשתיות אסטרטגיות בנמל| בעוד כוחות הכיבוי נאבקו כמעט שלושה ימים בשריפת ענק שפרצה במיכלי הדלק, תקיפה נוספת בשבת פגעה ישירות במערכות המכ"ם של השדה (העולם הערבי)
בעוד המתיחות באזור מגיעה לשיא, כוחות הביטחון של כווית הצליחו לחשוף ולבלום תא טרור שני בתוך ימים ספורים, המזוהה עם ארגון חיזבאללה | המעצרים חושפים דפוס רחב ומדאיג של פעילות חבלנית הנתמכת על ידי איראן המאיימת על יציבות המפרץ כולו (העולם הערבי)
טהראן הרחיבה את מעגל התקיפות למדינות המפרץ בשיגורי כטב"מים לבתי זיקוק בסעודיה ומתקני גז בקטאר • קטאר ביצעה תקיפת נגד באיראן • ארה"ב פינתה אזרחים מ-14 מדינות | מדינות המפרץ שוקלות מתקפה משותפת (מלחמה עם איראן)
תייר הולנדי תיעד מחזה נדיר במהלך טיסה מסחרית במזרח התיכון: שורה שלמה של בזים ישובים במושבי הנוסעים, כשהם מכוסים בכיסויי ראש המיועדים להרגיעם | התופעה אמנם מוכרת היטב במדינות המפרץ, אך מעוררת השתאות בקרב נוסעים שאינם מכירים את המסורת המקומית (בעולם)