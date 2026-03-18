נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על סדרת תביעות דיבה שהוא מגיש נגד ה'וול סטריט ג'ורנל' וה'ניו יורק טיימס' | מעיתון ה'טיימס' דורש טראמפ פיצוי של 15 מיליארדי דולרים, על הכפשה ודיבה שהוציא נגדו העיתון לטענתו (בעולם)
שר החוץ גדעון סער העניק ראיון נרחב לעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל', בו הסביר שישראל נמצאת במתקפה מדינית "מתואמת" | הוא הסביר שישראל אינה יכולה לוותר על ביטחונה בגלל תדמיתה, כינה את מקרון "צבוע", ולא שכח להתייחס לתקרית בין שגריר ארה"ב לנשיא הצרפתי (מדיני)
בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' סיקרו את ההצלחה הישראלית לקבל שליטה במרחב האווירי של טהרן, מה שרוסיה לא הצליחה במשך שלוש וחצי שנים | ישראל פועלת כעת בחופשיות יחסית במרחב האווירי של טהרן, ונהנית מיתרון משמעותי שרוסיה לא הצליחה להשיג עד כה באוקראינה (בעולם)