חשיפה דרמטית פורסמה השבוע (ראשון) בעיתון וול סטריט ג'ורנל, המעלה שאלות חמורות בנוגע לקשרים חשודים בין נסיכות קטאר לבין התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קארים חאן. על פי הדיווח, עדות שהתקבלה מצביעה על כך שקטאר הבטיחה לתובע ש"ידאגו לו" אם יוציא צו מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הממצאים, שפורסמו במאמר דעה של מערכת העיתון תחת הכותרת "קטאר והתובע של ה-ICC", מצטרפים לשורה של חשיפות בנוגע לפעילות המפוקפקת של בית הדין הפלילי הבינלאומי. כידוע, בית הדין בהאג הוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בטענות שנתפסו בישראל כאבסורדיות לחלוטין.

"מוסד מושחת שצריך להיסגר"

בתגובה לחשיפה, פרסם ראש הממשלה נתניהו הצהרה חריפה בה תקף את בית הדין הפלילי הבינלאומי. "בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) הוא מוסד מושחת ופשוט רגל מוסרית שצריך להיסגר", מסר נתניהו. "היה ברור מהיום הראשון שאין שום שחר להאשמות האבסורדיות נגד מדינת ישראל וראש הממשלה נתניהו".

ראש הממשלה הדגיש כי "ישראל ניהלה מלחמה צודקת באמצעים צודקים נגד ארגון טרור שטבח בבני עמנו". נתניהו הוסיף והבהיר כי "ה-ICC הוא בית משפט מושחת המשמש כפלטפורמה ללוחמה משפטית (Lawfare) המנוצלת על ידי משטרים פורעי חוק".

שינוי בהונגריה מדאיג את ישראל

בהקשר זה, יצוין כי ראש ממשלת הונגריה הנבחר פטר מדיאר הודיע לאחרונה על כוונתו לעצור את תהליך הפרישה של הונגריה מבית הדין בהאג. המהלך עשוי לשנות את מעמדה של הונגריה כמדינה ידידותית לישראל, לאחר שבתקופת ממשלתו של ויקטור אורבן אפשרה המדינה לראש הממשלה נתניהו לבקר בה למרות צו המעצר.

מדיאר אמר לכתבים כי עצירת הפרישה תחייב את הונגריה לפעול בהתאם לחוקי בית הדין, כולל מעצר של מנהיגים נגדם הוצאו צווי מעצר. כאשר נשאל האם שוחח על הנושא עם נתניהו, השיב: "אני לא צריך לספר לכם הכל בטלפון".

החשיפה החדשה של וול סטריט ג'ורנל מצטרפת למאבק הבינלאומי של ישראל נגד מה שהיא מכנה "לוחמה משפטית".