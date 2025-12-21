ראש ממשלת הונגריה הנבחר פטר מגיאר התייחס ליחסים עם ישראל במסיבת עיתונאים ראשונה • הבטיח המשך חסימת החלטות באיחוד האירופי נגד ישראל • אך הודיע על כוונה להחזיר את הונגריה לבית הדין בהאג שממנו פרש אורבן | הקהילה היהודית מגיבה (בעולם)
בוושינגטון מחריפים את העימות עם האג: ארה״ב הטילה סנקציות חריגות על שופטי בית הדין הפלילי הבינלאומי בעקבות צעדים משפטיים נגד בכירים ישראלים | המהלך, שכולל הקפאת נכסים ואיסור כניסה לארה״ב, מעורר סערה בזירה הבינלאומית (חדשות בעולם)
בית משפט במוסקבה גזר מאסר של עד 15 שנה בהיעדרם על תשעה בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בהם התובע שונא ישראל כרים חאן, בתגובה ישירה לצווי מעצר שהוצאו נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בגין גירוש ילדים אוקראינים (חדשות בעולם)
שר החוץ גדעון סער נאם היום את נאום ״אני מאשים״ נגד האו״ם ואונר״א - לכתבי התקשורת הזרה, בעקבות הדיון שמתחיל כעת ב״בית הדין הבינלאומי לצדק״ בהאג בעקבות חקיקת חוקי אונר״א: ״ישראל לא תקח חלק בקרקס הזה. האו"ם ואונר"א הם שצריכים לעמוד לדין. האו״ם הפך לגוף רקוב, אנטי ישראלי ואנטישמי" (עולם)
כאילו שלא די בכל תשתיות הטרור שנמצאו בתוך מוסדות אונר"א ברצועה, והשיתוף פעולה החד משמעי של הארגון עם ארגוני הטרור בעזה, כעת ישראל מתמודדת עם תביעה בינלאומית נגדה בבית הדין הבינלאומי בהאג כנגד סדרת חוקים שזכו לכינוי "חוקי ההתנתקות מאונר"א", שעברו ברוב נדיר במליאת הכנסת בסוף חודש אוקטובר (מדיני, בעולם)
לאחר שצעק על אב שבנו חטוף בעזה, הוטחה כלפי ח"כ רביבו ביקורת חריפה, וכעת הוא מסביר במונולוג מה התרחש בדיון ומשגר התנצלות: "מי מכם שנפגע ממני אני מתנצל! למרות הכאב והקושי, אנו לא נוותר ולא נרפה עד שתחזרו לחבק את יקיריכם, את כולם" (חדשות)