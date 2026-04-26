אורבן מוותר על מושבו בפרלמנט לאחר 16 שנות שלטון

הפסיד את הבחירות. ויקטור אורבן ( צילום: שאטרסטוק )

ראש ממשלת הונגריה היוצא, ויקטור אורבן, הודיע כי לא יאייש את מושבו בפרלמנט לאחר התבוסה הכבדה שספגה מפלגתו בבחירות שנערכו ב-12 באפריל. אורבן, שכיהן כראש ממשלה במשך 16 שנה רצופות, מסר כי החליט להחזיר את המנדט הפרלמנטרי שקיבל דרך הרשימה היחסית של מפלגת פידס.

מהפך דרמטי בתוצאות הבחירות התבוסה שספגה מפלגת פידס בבחירות הייתה דרמטית במיוחד. המפלגה הלאומנית, שהחזיקה ב-135 מושבים בפרלמנט היוצא, צנחה ל-52 מושבים בלבד. לעומתה, מפלגת טיסא בהנהגת פטר מדיאר, בכיר לשעבר בפידס, זכתה ברוב של יותר משני שלישים בפרלמנט המונה 199 מושבים - הישג חסר תקדים המעניק לה 138 מנדטים. על אף התבוסה הכבדה, אורבן עצמו נבחר מחדש כחבר פרלמנט דרך הרשימה היחסית של המפלגה. שיטת הבחירות בהונגריה מחלקת את המושבים כך שכמחציתם מוקצים למפלגות לפי חלקן בתוצאות הארציות, והמחצית השנייה מייצגת מחוזות בחירה אישיים.

המנצח פטר מדיאר ( צילום: מתוך חשבון הטוויטר שלו )

גויאש יוביל את הסיעה

במסגרת השינויים בהנהגת המפלגה, הודיע אורבן כי החל מיום שני, את סיעת פידס בפרלמנט יוביל גרגיי גויאש, ששימש עד כה כשר הממונה על משרד ראש הממשלה. "המנדט שקיבלתי כמועמד המוביל ברשימת פידס-KDNP הוא למעשה מנדט פרלמנטרי של מפלגת פידס", הסביר אורבן את החלטתו. "מסיבה זו, החלטתי להחזיר אותו".

אורבן, בן 62, הפך לדמות הדומיננטית ביותר בפוליטיקה ההונגרית בעשורים האחרונים. כיהונו כראש ממשלה מאז 2010 אפיינה במדיניות לאומנית נוקשה, במיוחד בנושא ההגירה, שזכתה לביקורת חריפה באירופה אך גם לתמיכה מצד שמרנים במערב.

השלכות על היחסים עם ישראל

המהפך הפוליטי בהונגריה מעורר שאלות לגבי עתיד היחסים עם ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים שיחת טלפון ראשונה עם מדיאר, בה הובעה הכוונה לשמר את הקשר המיוחד בין המדינות. עם זאת, מדיאר הודיע כי יפעל לעצור את תהליך הפרישה של הונגריה מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג - מהלך שעלול להסתבך עם צו המעצר שהוצא נגד נתניהו.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס להפסדו של אורבן במילים חמות: "הוא היה חבר שלי, אדם טוב", ושיבח את מדיניות ההגירה שלו. המהפך בהונגריה מסמן שינוי משמעתי במפת הכוחות הפוליטית באירופה, כאשר אורבן עובר מתפקיד ראש ממשלה אל מחוץ לפרלמנט.