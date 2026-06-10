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התקיפה הלילית

LIVEלאחר התקיפות באיראן: טראמפ מודיע שלבקשתם הוא מפסיק את ההפצצות - בטהראן מאיימים

לאחר הדיון הדרמטי בבית הלבן חיל האויר האמריקני הפציץ באיראן • לאחר סבב התקיפות טראמפ הודיע שיעצור להלילה הנוכחי | כיצד יסתיים האירוע? (בעולם)

איום איראני, מטוס F35, איום אמריקני (צילום: AI, שטארסטוק)

לאחר התקיפות האמריקניות אמש באיראן, ולאחר הצהרותיו הנחרצות של נשיא ארצות הברית כי "נכה ב חזק הלילה", החלו הלילה (רביעי) התקיפות האמריקניות באיראן. ההודעה מגיעה שעות ספורות לאחר דיון דרמטי שקיים טראמפ בחדר המצב בבית הלבן, בו נבחנו אפשרויות למבצע צבאי רחב היקף.

עדכונים שוטפים:

02:45 - סוכנות הידיעות האיראנית תסנים: "הטענה של טראמפ כי הוא דיבר עם גורמים איראניים שביקשו לעצור את התקיפות היא שקר מוחלט. לא הייתה שום שיחה עם טראמפ, ואיראן תגיב על התוקפנות נגדה בדרכים צבאיות"

02:43 - סנטקום: "הטענה האיראנית על סגירת מצר הורמוז היא שקרית. המצר פתוח לתנועה"

02:23 - טראמפ לפוקס ניוז: "התקיפות באירן ייפסקו בקרוב. דיברתי ישירות עם האירנים, ביקשו שנפסיק לתקוף. יש להם עד מחר לחתום על עסקה - או שאפציץ אותם שוב" כמו כן מציין כי "ישראל לא הייתה מעורבת בתקיפות".

02:00 - חרף הדיווחים לפיהם בישראל הצהירו שלא השתתפו בתקיפות הלילה נגד איראן, בטלוויזיה הממלכתית האיראנית מאיימים על ישראל וארה"ב שההשלכות של הפשעים שלהן יהיו חמורות מבעבר.

01:47 - מפקדת ח'אתם אל-אנביאא של הכוחות המזוינים באיראן: "החל מרגע זה, בשל חוסר הביטחון באזור, מצר הורמוז נסגר לתנועת כל סוגי כלי השיט, לרבות מכליות נפט וספינות מסחר. כל כלי שיט שינסה לעבור יותקף".

01:13 - דיווח בניו יורק טיימס: פחתו הסיכויים לפריצת דרך במשא ומתן לאחר שמשלחת התיווך הקטארית עזבה את טהראן היום מבלי שהושגה התקדמות בשיחות.

01:11 - גורם במשמרות המהפכה ל-CNN: טראמפ הזוי - עליו להכיר בכוחות האדירים שיש בעם האיראני.

01:03 - דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית 'מהר': עימותים ישירים בין משמרות המהפכה לצבא ארה"ב במצר הורמוז; ספינות אמריקניות הותקפו.

01:02 - במערכת הביטחון נערכים לשיגורים מאיראן לעבר ישראל.

01:01 - אל-ג'זירה: ישראל תקפה גם היא את איראן הלילה ומשתתפת במבצע. גורמי ביטחון ישראלים מכחישים.

01:00 - דובר צבא איראן יישא הצהרה לתקשורת בדקות הקרובות.

00:58 - פוקס ניוז: יש גלים של מתקפות נוספות בדרך, זאת רק ההתחלה.

00:55 - בכיר אמריקאי: כל היעדים שהותקפו בדרום איראן היו יעדים צבאיים, ובהם סוללות ומערכות נ”מ, מערכי מכ”ם ומרכזי פיקוד ושליטה של מערך הכטב”מים האיראני.

00:54 - דיווחים באיראן: הפצצות מסיביות נגד יעד ספציפי במינאב.

00:52 - סוכנות הידיעות האיראנית ‘מהר’: מספר פיצוצים נשמעו בנמל האיראני גורגאן.

00:45 - דיווח באל ערביה על תקיפות גם בעדן שבתימן. מדובר באיזור שאינו בשליטת הח'ותים.

00:39 - פיקוד המרכז האמריקני מאשר את הדיווחים: "כוחות הפיקוד המרכזי של ארצות הברית החלו היום בשעה 17:15 זמן המזרח (ET) לבצע תקיפות הגנה עצמית נוספות נגד מטרות מרובות באיראן, בהתאם להוראות המפקד העליון. התקיפות הן תגובה להתנהגותה הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן".

00:31 - פיצוצים גם בסיניק ובמינאב שבדרום איראן; תסנים: "לא היו תקיפות באיים קיש וקשם".

00:29 - בנדר עבאס נפל בכמה שכונות חשמל הכל עלטה - תקיפות אמריקאיות מתמשכות כל כנראה השמדת מכ״מים והגנות האוויריות.

00:21 - הופעלו גם בטהרן לפי הדיווחים שם.

00:10 - דיווחים באירן על פיצוצים והפעלת מערכות ההגנה האווירית.

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