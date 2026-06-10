לאחר התקיפות האמריקניות אמש באיראן, ולאחר הצהרותיו הנחרצות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי "נכה באיראן חזק הלילה", החלו הלילה (רביעי) התקיפות האמריקניות באיראן. ההודעה מגיעה שעות ספורות לאחר דיון דרמטי שקיים טראמפ בחדר המצב בבית הלבן, בו נבחנו אפשרויות למבצע צבאי רחב היקף.

עדכונים שוטפים:

02:45 - סוכנות הידיעות האיראנית תסנים: "הטענה של טראמפ כי הוא דיבר עם גורמים איראניים שביקשו לעצור את התקיפות היא שקר מוחלט. לא הייתה שום שיחה עם טראמפ, ואיראן תגיב על התוקפנות נגדה בדרכים צבאיות"

02:43 - סנטקום: "הטענה האיראנית על סגירת מצר הורמוז היא שקרית. המצר פתוח לתנועה"

02:23 - טראמפ לפוקס ניוז: "התקיפות באירן ייפסקו בקרוב. דיברתי ישירות עם האירנים, ביקשו שנפסיק לתקוף. יש להם עד מחר לחתום על עסקה - או שאפציץ אותם שוב" כמו כן מציין כי "ישראל לא הייתה מעורבת בתקיפות".

02:00 - חרף הדיווחים לפיהם בישראל הצהירו שלא השתתפו בתקיפות הלילה נגד איראן, בטלוויזיה הממלכתית האיראנית מאיימים על ישראל וארה"ב שההשלכות של הפשעים שלהן יהיו חמורות מבעבר.

01:47 - מפקדת ח'אתם אל-אנביאא של הכוחות המזוינים באיראן: "החל מרגע זה, בשל חוסר הביטחון באזור, מצר הורמוז נסגר לתנועת כל סוגי כלי השיט, לרבות מכליות נפט וספינות מסחר. כל כלי שיט שינסה לעבור יותקף".

01:13 - דיווח בניו יורק טיימס: פחתו הסיכויים לפריצת דרך במשא ומתן לאחר שמשלחת התיווך הקטארית עזבה את טהראן היום מבלי שהושגה התקדמות בשיחות.

01:11 - גורם במשמרות המהפכה ל-CNN: טראמפ הזוי - עליו להכיר בכוחות האדירים שיש בעם האיראני.

01:03 - דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית 'מהר': עימותים ישירים בין משמרות המהפכה לצבא ארה"ב במצר הורמוז; ספינות אמריקניות הותקפו.

01:02 - במערכת הביטחון נערכים לשיגורים מאיראן לעבר ישראל.

01:01 - אל-ג'זירה: ישראל תקפה גם היא את איראן הלילה ומשתתפת במבצע. גורמי ביטחון ישראלים מכחישים.

01:00 - דובר צבא איראן יישא הצהרה לתקשורת בדקות הקרובות.

00:58 - פוקס ניוז: יש גלים של מתקפות נוספות בדרך, זאת רק ההתחלה.

00:55 - בכיר אמריקאי: כל היעדים שהותקפו בדרום איראן היו יעדים צבאיים, ובהם סוללות ומערכות נ”מ, מערכי מכ”ם ומרכזי פיקוד ושליטה של מערך הכטב”מים האיראני.

00:54 - דיווחים באיראן: הפצצות מסיביות נגד יעד ספציפי במינאב.

00:52 - סוכנות הידיעות האיראנית ‘מהר’: מספר פיצוצים נשמעו בנמל האיראני גורגאן.

00:45 - דיווח באל ערביה על תקיפות גם בעדן שבתימן. מדובר באיזור שאינו בשליטת הח'ותים.

00:39 - פיקוד המרכז האמריקני מאשר את הדיווחים: "כוחות הפיקוד המרכזי של ארצות הברית החלו היום בשעה 17:15 זמן המזרח (ET) לבצע תקיפות הגנה עצמית נוספות נגד מטרות מרובות באיראן, בהתאם להוראות המפקד העליון. התקיפות הן תגובה להתנהגותה הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן".

00:31 - פיצוצים גם בסיניק ובמינאב שבדרום איראן; תסנים: "לא היו תקיפות באיים קיש וקשם".

00:29 - בנדר עבאס נפל בכמה שכונות חשמל הכל עלטה - תקיפות אמריקאיות מתמשכות כל כנראה השמדת מכ״מים והגנות האוויריות.

00:21 - הופעלו גם בטהרן לפי הדיווחים שם.

00:10 - דיווחים באירן על פיצוצים והפעלת מערכות ההגנה האווירית.