בבלי
כָּל־עַמָּהּ נֶאֱנָחִים

'אליכם עדה קדושה' בלב טהרן | תיעוד מרגש מקינות תשעה באב באיראן

הרב הראשי רבי יהודי גראמי הקריא את הפיוט 'אליכם עדה קדושה' הנקרא בליל תשעה באב • בית הכנסת 'יוסף אבאד' התמלא מתפללים | התיעוד המיוחד (חרדים)

קריאת הקינות בטהרן
קריאת הקינות בטהרן| צילום: צילום: סעיף 27א

תיעוד מיוחד ומרגש הגיע הבוקר (חמישי) מבית הכנסת המרכזי בטהראן, בירת , שם הוביל רבה הראשי של איראן, הרב יהודה גראמי, את קריאת מגילת איכה וקינות בליל תשעה באב. המעמד התקיים בבית הכנסת 'יוסף אבאד', המרכז הרוחני המרכזי של הקהילה היהודית בעיר.

הרב גראמי הקריא בפני קהל המתפללים את הפיוט המיוחד 'אליכם עדה קדושה', הנאמר במסורת ישראל בליל תשעה באב. הקריאה התקיימה באווירה של אבלות וצער על חורבן בית המקדש, כמקובל בקהילות ישראל ברחבי העולם.

בית הכנסת 'יוסף אבאד' משמש כמרכז רוחני מרכזי לקהילה היהודית בטהראן, המונה כ-20,000 נפש. הקהילה, הוותיקה והמאוחדת, ממשיכה לקיים את מסורת ישראל גם תחת משטר דורסני, ומהווה עדות לעוצמת הרוח היהודית. הרב גראמי, המכהן כרבה הראשי של איראן, ידוע בפעילותו למען הקהילה היהודית במדינה.

דונלד טראמפאיראןהרב יהודה גראמיתשעה באב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר