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צער גלות השכינה

אוי לנו על שריפת התורה; הראשל"צ הגר"י יוסף באמירת הקינות בהיכל בית מדרשו בירושלים

הראשל"צ הגר"י יוסף בליל תשעה באב
הראשל"צ הגר"י יוסף בליל תשעה באב| צילום: צילום: באדיבות המצלם
הראשל"צ הגר"י יוסף בליל תשעה באב
הראשל"צ הגר"י יוסף בליל תשעה באב| צילום: צילום: בני דקל
הראשל"צ הגר"י יוסף בליל תשעה באב (צילום: בני דקל)
הראשל"צ הגר"י יוסף בליל תשעה באב (צילום: בני דקל)
הרב יצחק יוסףתשעה באבקינות

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