בבית מדרשו בעיירת הנופש בניו העמפשיר, קונן האדמו"ר מסאטמר על חורבן בית המקדש, בקול בוכים המעורר לבבות | לקראת יום תשעה באב, הגיעה קבוצה מבחירי תלמידי ישיבתו הרמה ב'קריית יואל', לשהות בצל הקודש, ולהתבשם מאור קדושתו ותורתו של האדמו"ר בימים אלו | צפו בתיעוד (חסידים)
תָּאַנְנוּ לִשְׁפּוֹךְ דְּמָעוֹת כַּמַּיִם • תשעה באב בחצה"ק קרעטשניף - קריית גת | תיעוד מלא מהיום הגדול בצילו של האדמו"ר שהלך יחף ללא מנעלים לרגליו, החל מקריאת מגילת איכה - אמירת הקינות - הבדלה וקידוש לבנה במוצאי צום תשעה באב כשהוא לבוש בבגדי שבת כמנהג אבותיו הק' למעלה בקודש (חסידים)
אלפי חסידי צאנז נרגשים מלראות את התיעוד המיוחד של מורם ורבם, האדמו"ר מצאנז, מתאבל על חורבן ירושלים במעונו שבקיסריה, שם שוהה למנוחה בימים אלו | ברגעים מרגשים אלו, נצפה האדמו"ר כדמות דיוקנו של אביו הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מצאנז זוועהיל, אשר איתן מושבו ב'יוניון סיטי' שבניו ג'רזי, שהה יחד עם כלל תלמידי ישיבתו במחנה החסידות בהרי הקאנטרי, שם קונן על חורבן בית המקדש הן ביום והן בלילה, תוך שהוא מעורר את הקהל בדברים בשיחת חיזוק שמסר במקום, להרבות בתפילות למען ישועת הכלל והפרט (חסידים)
האדמו"ר מקראלי שהה ביום צום תשעה באב במחנה 'קראלי' שבהרי הקאנטרי בארה"ב | בצאת הצום, לאחר קידוש לבנה על מדשאות המתחם, ערך הרבי טיש יארצייט לרגל הילולת הרה"ק ה'חוזה מלובלין' זי"ע, שהסתלק ביום תשעה באב | צפו בתיעוד (חסידים)
מראות הוד מתשעה באב בחצרו של חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' | בליל הצום העביר הרב שיעור מיוחד בעניין 'עין טובה' ופרגון לזולת, בצהרי היום מסר שיעור נוסף בהיכל ביהמ"ד, מזכה הרבים הגאון הרב מיכאל לסרי | צפו בתיעוד מכל היום בהיכל בית ה' (חרדים)
בצאת הצום התאסף קהל רב בהיכל בית מדרשו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, שערך סעודת מלווה מלכה באופן נעלה ומכובד, כפי מנהג אבותיו הק' למעלה בקודש, לאחר שנבצר מעמו לערוך את הסעודה בליל הצום | צפו בתיעוד מצום תשעה באב, ומהסעודה המיוחדת בהיכלו של הרבי בטבורה של עיר מלוכה - ירושלים עיה"ק (חסידים)
בחצה"ק אשלג הסיטו את הפרוכת מארון הקודש כנהוג, והאדמו"ר התיישב על שרפרף קטן לקונן על חורבן הבית יחד עם כל חסידיו שנאספו לחזות במעמד המרטיט | האדמו"ר קונן בבכי באמירת פיוטי הגלות המר | יהודה פרקוביץ מגיש גלריה (חסידים)
מאמירת 'איכה', 'קידוש לבנה' ברחובה של עיר ועד לטיש ה'לחיים' המיוחד עם החסידים - תשעה באב בחצה"ק טשארנאביל, במרכז החסידות באשדוד | בטיש שנערך במוצאי הצום השתתף הגאון רבי ישראל מאיר, רבם של חסידי ויז'ניץ במזרח רובע ז' בעיר (חסידים)
במקום נופשם, התאחדו האחים האדמו"רים מוויז'ניץ ממונטריאל ולונדון וערכו בצוותא חדא טיש בצאת הצום, לרגל סיום מסכת | בטיש שהתקיים באזור מקום נופשם ב'קאט סנט לוק' שבקנדה, השתתפו קהל נכבד של חסידים ומקורבים (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בלב ירושלים קרא האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, את מגילת 'איכה' בליל תשעה באב, כמנהג ישראל ביום זה, המבוסס על הפסוק "בכה תבכה בלילה", בביהמ"ד שררה אווירה של אבל, כשרק אור מעומעם לאור נרות בלבד האיר את המקום | האדמו"ר המשיך לאחר קריאת המגילה, באמירת קינות ופיוטים המתארים את חורבן בית המקדש וצרות נוספות שפקדו את עם ישראל לאורך הדורות (חסידים)
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במהלך צום תשעה באב שהו כלל חסידי ביאלה בהיכלו ובצילו של מורם ורבם - האדמו"ר מביאלה רמ"א, בהיכל בית מדרשו במרכז בני ברק | בסיום הצום, לאחר קידוש הלבנה, פצחו בריקוד נלהב ברחובה של עיר שנחסם לתנועה לשעה קלה של ריקוד החסידים ורבם שהלך עטור בבגדי שבת לתפארה כמנהג אבותיו הק' בהאי עידנא (חסידים)
האדמו"ר מפינסק קרלין ערך את תפילות תשעה באב עם חסידיו בהיכל בית מדרשו הגדול בשכונת 'בית ישראל' בירושלים | בצאת הצום פקד את הכותל המערבי, שם העתיר לישועת הכלל והפרט, בצאתו נפגש עם ג'ארד קושנר, חתנו היהודי של טראמפ, והעניק לו ברכה מיוחדת להצלחה בכל מעשי ידיו (חסידים)
ספון בחדרו התבודד האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג עם קונו בקריאת מגילת איכה, ואמירת הקינות בבוקר יום הצום של תשעה באב | פרחי החסידים שהתאספו במעונו זכו לחזות בפני הקודש, בעת שפתח את הדלת לברך על נר הבדלה במוצאי שב"ק, ובעת יציאתו לקריאת התורה ביום הצום | הצצה למעון הקודש (חסידים)