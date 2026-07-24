אֵין מְנַחֵם לָהּ

אלפים בשיא הצום | תיעוד ענק מתשעה באב בעיר האבות חברון

בצהרי יום תשעה באב, בעיצומו של הצום ומתחת לשמש היוקדת, נהרו אלפים להתפלל ולזעוק לישועת הכלל והפרט על קברי האבות במערת המכפלה שבחברון | בצאת הצום בלטה ההכנסת האורחים הענקית שמפעילה מדי שנה משפחת החסד הנודעת, משפחת הולצמן מביתר עילית, בראשות איש החסד האגדי הרב משה הולצמן ובנו ר' ישראל, אשר העניקו מזון ומשקה להמוני המתפללים בכדי להשיב את נפשם בסיום הצום הקשה | ארי קופרשטוק מגיש תיעוד (חרדים)