הנהלת מערת המכפלה הודיעה על ביטול כל האירועים בחג הפסח הבעל"ט • המתחם ייפתח בשעות מוגבלות עם כניסה עד 50 מתפללים בו זמנית • אולם יצחק יישאר סגור | ההחלטה בעקבות הנחיות פיקוד העורף במהלך מבצע 'שאגת הארי' (חרדים)
כמדי שנה, אלפי מתפללים הגיעו גם השנה לפקוד את מערת המכפלה - לרגל שבת חיי שרה, בה מתואר בפרשה קניית המערה על ידי אברהם אבינו | סיקור מיוחד מהאווירה העילאית ומהפאנל המיוחד של מאות אורחים עם השר בן גביר (חדשות בארץ)
הצעת חוק תקדימית אותה מקדם ח"כ צבי סוכות, ועליה חתמו עשרות ח״כים, מבקשת להחיל את המשפט, השיפוט והמינהל הישראלי על כלל מתחם מערת המכפלה בחברון, להקים מינהלת ייעודית לשיפוץ ולהנגשה ולהעביר את תחום השיפוט למועצת קריית ארבע (פוליטי)
בימי עשרת ימי תשובה, הגיע ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, לעורר חסדי אבות במקום קבורתם במערת המכפלה בחברון | ראש הישיבה הקדיש תפילתו לזכות תורמי 'קופת העיר' שפתחו את ליבם וכיסם בימים הנוראים | צפו בתיעוד המרגש ממעמד התפילה (חרדים)
באשמורת הבוקר של ערב ראש השנה הגיע האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה אל העיר חברון, לעורר זכות אבות לקראת יום הדין | הרבי פתח את המעמד באמירת סליחות 'זכור ברית'. לאחר מכן, התפלל הרבי תפילת שחרית יוקדת ברחבת המערה, כשהוא מקפיד על גדרי ההלכה הנוגעים לכהנים ואוסרים עליו כניסה למבנה עצמו | בסיום התפילה, ערך הרבי סדר התרת נדרים ברוב עם | המעמד נחתם בברכות לשנה טובה, כאשר הרבי חילק צלוחיות דבש לכל הנאספים (חסידים)
לפי דיווח בישראל, מחבלי חמאס חשפו בחקירתם את האופן בו תכננו להתנקש בחייו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר | מחקירתם של המחבלים עלה כי הם תכננו לנצל את שהותו של בן גביר במערת המכפלה לרגל החגים, ומשם להטיל חומר נפץ מהאוויר באמצעות רחפן | המקור לתוכנית: חמאס טורקיה | כך תכנן חמאס להתנקש בחייו של השר בן גביר (חדשות, ביטחון)
מעמד תפילה והתעוררות נערך ביום חמישי האחרון - ער"ח אלול מוקדם, בקברי אבות שבמערת המכפלה בחברון, בראשות המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שעורר את הקהל בתפילת רבים לעורר רחמי וזכות אבות לקראת ימי הרחמים והרצון| במעמד נורא ההוד תקעו בשופרות, והגה"צ ירד לפני התיבה בקול רעש גדול | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם א. אייזנבאך (חסידים)
גופתו
של רס"ל
צבי פלדמן ז"ל,
שנפל בקרב סולטן יעקוב
לפני 43
שנה,
הושבה מלב סוריה לישראל
במבצע חשאי |
השבתו המדהימה "אל
אדמת ארץ ישראל"
מעלה שוב לפנינו את
מעלת הנקברים בארץ הקודש | "ושכבתי עם אבותיי" (יהדות
ואקטואליה)
השרהחרדי הגיע יחד עם אנשי לשכתו לביקור רשמי בקרית ארבע, שם נועד עם ראש המועצה | במהלך הביקור הקיים דיון עומק בנושא פיתוח היישוב והרחבתו, השניים דנו בהקמת שכונות חדשות, תוספת יחידות דיור, ובתקציבי האצת הבניה באזור (חדשות, בארץ)