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יבנה המקדש

שעות של בכי, שירי גאולה ותפילה בבית העלמין; תשעה באב בצל הצדיק ממאקאווא 

הגה"צ גאב"ד מאקאווא קונן ביום תשעה באב על חורבן בית מקדשנו בהיכל בית מדרשו בקריית אתא, וכבכל שנה נשא דברי התעוררות במשך שעות ארוכות | בתום הקינות פצחו החסידים בשירי כיסופים לגאולה | כנהוג, פקד לאחר מכן הגאב"ד את ציון אביו זצ"ל בבית העלמין בעיר, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | שוקי לרר הגיע במיוחד מבני ברק לתעד את הרגעים המרוממים בצל הקודש (חסידים)

תשעה באב אצל גאב"ד מאקאווא
תשעה באב אצל גאב"ד מאקאווא| צילום: צילום: שוקי לרר
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
תשעה באב בחצה"ק מאקאווא (צילום: שוקי לרר)
אב"ד מאקאוואתשעה באב

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