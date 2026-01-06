השבוע ביום א׳ נערכה שמחת האירוסין לנכדת האדמו״ר מויז׳ניץ והאדמו״ר מפרמישלאן בת להרה״צ דוד רוזנבוים, עב״ג החתן בן הרב שמעון ארנסטר ונכד אב״ד מאקווא אשדוד ואב״ד מאור החיים צפת | שמחת האירוסין נערכה בבית המדרש הגדול ויז׳ניץ ברחוב שלמה המלך | במהלך האירוסין שברו הסבים את הצלחת לקול שירת האלפים | שמחת החתונה נקבעה לחודש כסלו בשעה טובה ומוצלחת (חסידים)
בהיכל ישיבת 'אמרי חיים' ויז'ניץ המעטירה בבני ברק, נחגגה שמחת שבע ברכות לרגל נישואי בן מנהל הישיבה, הרה"ג ר' אפרים פישל הגר, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בירושלים | את השמחה פיארו בהופעתם הכבודה רבנים רמי מעלה, הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד החסידות. הגה"צ גאב"ד מאקאווא. המשפיע הרה"צ ר' נחמן בידרמן. הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, ועוד (עולם הישיבות)
אלפי חסידי צאנז נטלו חלק בשמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר, בת לבנו הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם, אב"ד החסידות בטבריה וחתן האדמו"ר מסטרופקוב, עב"ג החתן בן הרה"צ רבי ישראל לעמברגר, בן הגה"צ גאב"ד מאקווא וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ.בשמחה שולבה גם מעמד ה'וואכט נאכט' לרגל לידת הנין לאדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי יוסף משה דב, אב"ד החסידות בארה"ב, בן לנכדו הרב אהרן מוטצען, חתן הרה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, אב"ד קריית הבעל שם טוב בפ"ת | צפו בתיעוד (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת בר המצווה לבן אב"ד מאקאווא בני ברק | בשמחה השתתפו מרנן האדמו"רים ממחנובקא בעלזא, שבט הלוי, זוטשקא אמסנא, שומרי אמונים, גארליץ, וזקן המשפיעים החסידים הגה"צ רבי אהרן טוסיג, אב"ד מאקאווא אשדוד, אב"ד טשערנוביל אלעד, אב"ד קוממיות בירושלים, ועוד רבנים בעלי שם שעלו ובאו לכבד את בעל השמחה הרם והנעלה (חסידים)
מתוך דבקות עליונה בין חסידים, עורך הגה"צ גאב"ד מאקאווא את השולחן הטהור מדי ערב מימי המועד במרכז החסידות ב'קריית אתא', שוקי לרר שהתארח בימי החג בקרב בני משפחתו, תיעד טיש מרומם ונעלה שערך הצדיק מהצפון כשכולו מופשט מהעולם הרוחני ודבוק בקונו ובמצוות התורה | צפו בתיעוד (חסידים)
בליל שישי האחרון נחוגה בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי בוהוש בבני ברק, שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הגדול הרה"צ רבי משה יהודה פרידמן, חתן הגה"צ גאב"ד מאקאווא | בשמחה השתתפו רבנים ואדמו"רים מבני המשפחה |הסב, גאב"ד מאקאווא נבצר ממנו להשתתף בשמחה, ולכן ערך את השמחה במעונו בקריית אתא ביום רביעי (חסידים)
הגה"צ גאב"ד מאקווא המריא בשעה האחרונה לעבר הונגריה, שם יערוך את השבת בעיירת מאקאווא, לרגל הילולא קדישא של זקינו הרה"ק בעל ה'אוהל משה' זי"ע ● הגה"צ הגאב"ד צפוי לשוב למעונו בתחילת שבוע הבא, לקראת שמחת בית בעלזא, נישואי נכדתו, בת לחתנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בן האדמו"ר מבעלזא. את השבת אופריף, יחגוג הגאב"ד ממרחקים, מריחוק מקום וקירוב לבבות (חסידים)
מיד בצאת השבת המריא הגה"צ גאב"ד מאקאווא לשהות בעיירת מעז'בוז שבאוקראינה לימי חג השבועות הבעל"ט, לרגל הילולת בעל ה'אור שבעת הימים' מרנא הבעל שם טוב הקדוש, מייסד דרך החסידות בעולם | צפו בתיעוד ראשוני מהגעת הגה"צ על אדמת אוקראינה וכן מתפילת שחרית בעיירת מעז'בוז עם הגעתו לעיר (חסידים)