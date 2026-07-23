האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, מגדולי המנהיגים שקמו לעם ישראל לאחר החורבן הנורא, עבר את מדורי הגיהנום של השואה האיומה, איבד את כל משפחתו הי"ד ואת המוני חסידיו, ובכל זאת נשאר כמעיין המתגבר של אמונה טהורה.

בהקלטה מיוחדת מתוך שיעור חומש רש"י בפרשת ויצא תשמ"ג (באדיבות מערכת 'באוצר החיים'), נשמע הרבי כשהוא מתבטא בדיבורים שאינם נתפסים בשכל אנושי: "אני נותן שבח והודיה לה' על הזכות להיות בתוך עמו בשנות הזעם. קיבלתי באהבה כל מה שעברתי באושוויץ." הדברים המצמררים הללו מהווים עדות חיים לכוחה של האמונה היהודית, ומשרים התעוררות עצומה בלב כל שומע ביום חורבן הבית. שמחה בחסידות; בן שלישי נולד לאדמו"ר מסאדיגורה בני ברק חיים רוזנבוים | 21.07.26 האזינו להקלטה המרטיטה: