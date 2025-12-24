מיוחד לתשעה באב: דבריו המרטיטים של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, שאיבד בשואה את אשתו, 11 ילדיו ואת כל חסידיו • בהקלטה מצמררת המקבלת משנה תוקף ביום האבל, נשמע הרבי מצהיר: "אני נותן שבח והודיה לה' על הזכות להיות בתוך עמו בשנות הזעם" • באדיבות מערכת 'באוצר החיים' (חסידים)
משלחת עסקני ארגון 'חמד' מלייקווד הגיעה לביקור נדיר במעון הקודש של האדמו"ר מצאנז, וכן במרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו | הרבי פרס את משנת אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע, התווה את דרכי ההקמה המעשית של בית החולים החדש, והפתיע באבחנה נדירה על המצוקות הנפשיות של הדור: "אנשים מפתחים ציפיות שאינן תואמות את מקומם האמיתי" | סיקור נרחב (חרדים)
אלפי חסידי צאנז נרגשים מלראות את התיעוד המיוחד של מורם ורבם, האדמו"ר מצאנז, מתאבל על חורבן ירושלים במעונו שבקיסריה, שם שוהה למנוחה בימים אלו | ברגעים מרגשים אלו, נצפה האדמו"ר כדמות דיוקנו של אביו הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
סיפור פלאי שנחשף לאחרונה, על הרה"ק רבי ישעיל'ה מקרעסטיר שהלווה כסף להרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע לצדקה, ומאז שררה הברכה בכיסו ולא חסר לו מעות לצדקה | הסיפור סיפר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז בשנת תשל"ה, ונחשף בימים האחרונים ע"י מכון דברות הקודש של החסידות, מוגש לקראת ההילולא קדישא (חסידים)
מרכז רפואי צאנז בנתניה חנך מחלקות חדשות לטיפול נמרץ ילדים, חדרי ניתוח באגף האמהות ואגף אלקטרופיזיולוגיה במכון הקרדיולוגי. האדמו"ר מצאנז קבע מזוזות במעמד חגיגי וברך את הצוותים הרפואיים לאחר סיור מקיף במקום (חרדים)
לומדי הדף היומי
במסכת סנהדרין דף ס"ח
עסקו השבוע בדבריו של ר' אליעזר שהקביל
את שאיפת לימוד התורה בינו לבין תלמידיו
| מה
מהות ההבדל בדימוי שדרש ר’ אליעזר בין
כלב לבין המכחול? | ומה השפעתו של
לימוד תורה לתלמיד שלא דורש ומבקש?
(יהדות,
הדף-היומי)
ימי השובבי"ם הינם ימי תיקון הנפש | בפרשיות חומש שמות, עם ישראל ירד לברר ולתקן עצמו לקראת קבלת התורה | הרבי בעל השפע חיים מבאר שעיקר התיקון מתחיל בתיקון מידת היסוד | הזמן מבקש את תפקידו (יהדות, ואקטואליה)