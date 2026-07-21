שבוע אחרי הכינוס הדרמטי; הוועדה החדשה מטלטלת את החסידות

האדמו"ר מקרלין סטולין ( צילום: שוקי לרר )

סערה של ממש מתחוללת בימים אלו בקרב אלפי חסידי קרלין סטולין בארץ ובעולם, בעקבות סדרת צעדים תקיפים וחסרי תקדים שמנהיג האדמו"ר מקרלין סטולין לחיזוק גדרי הקדושה והצניעות במחנה.

ראשיתה של הסערה בשבוע שעבר, כאשר האדמו"ר כינס במעון קודשו את כל ראשי ה'פארלאך' של החסידות לכינוס חירום דרמטי. בציבור הכללי המושג אינו מוכר, אך בחסידות קרלין סטולין מדובר במנגנון חינוכי רוחני יחיד במינו: כל אברך צעיר, בשנות נישואיו הראשונות, מתווה ומאוגד במסגרת "חבורה" מצומצמת (הנקראת 'פארל' - זוג/חבורה). לכל חבורה כזו ממונה 'ראש פארל' - אברך משפיע ומנוסה, אליו יכול האברך הצעיר לפנות בכל עת, לפרוק את כל המציק והמעיק על ליבו, ולקבל הכוונה צמודה, ייעוץ והדרכה על הדרך הישרה בבית ה'. מה הרבי עושה? כשפרחי החסידים הציצו לחצרו של האדמו"ר מסאטמר חיים רוזנבוים | 14.07.26 נכדת המשב"ק האגדי מספינקא - התארסה עם נכד האדמו"ר מחיפה חיים רוזנבוים | 14.07.26 במהלך הכינוס הדרמטי במעונו, נשא האדמו"ר דברים חריפים ונוקבים ביחס למצב הרוחני בדורנו. האדמו"ר עמד בדבריו על הצורך הדחוף בתיקון עמוק ובחיזוק נחרץ בכל ענייני הצניעות, הלבוש והקדושה, והטיל על המשפיעים את האחריות להוביל את השינוי. היום, שבוע לאחר אותו כינוס סגור, הפכו הדברים לגווילין גלויים: ראשי התאחדות האברכים של החסידות פרסמו מודעה חסרת תקדים לכלל החסידים ומשפחותיהם.

המודעה הקארלין סטולין

במודעה מפורט כי "בפקודת הקודש" של האדמו"ר, הוחלט על הקמת ועדה מיוחדת שתעסוק באופן פעיל ויסודי בכל ענייני הצניעות, הלבוש והתקנות בחסידות.

לצד הקמת הוועדה, פנו המארגנים לכלל החסידים והנשים, והודיעו כי לכל מי שיש בידו רעיון, הצעה או הערה הקשורה לחיזוק העניין, ניתן להשאיר הודעה מפורטת בקו החסידי 'די יידישע שטוב' או לשלוח דואר אלקטרוני למערכת.

בקרב החסידים מציינים כי מדובר בהתעוררות עצומה ובצעד שמטלטל את החסידות, כאשר הכל נערכים ליישום הוראות הקודש ולשינוי מעשי בכל תחומי החיים.