עימות פרץ הערב (שני) במהלך עצרת המחאה הגדולה של חסידות גור מול שערי כלא 10 בבית ליד. על פי הנמסר, מספר חסידים עוכבו במהלך המהומות שהתפתחו ליד גדר הכלא הצבאי, והמשטרה זימנה את מארגני העצרת לשיחה בעקבות האירועים.

מספר חסידי גור נכנסו לשטח החיצוני בכלא עשר כתוצאה מדוחק, והתפתחו במקום עימותים עם השוטרים, בבצ'יק וגולדקונפף משליטים סדר. אחד ממפקדי המשטרה אמר לכתב כאן חדשות דניאל גרובייס: "אין לנו איך לבלום אותם, הם בשער האחרון".

העצרת, שהתקיימה בראשות כ"ק האדמו"ר מגור, נועדה למחות על מעצרם של בני ישיבות שנכלאו בשל אי-גיוסם לצבא כהוראת גדולי ישראל. אלפי חסידים התכנסו ברחבת הכלא לתפילת ערבית ומעמד התעוררות, אך המתיחות הסלימה לעימות פיזי עם כוחות הביטחון.