בבלי
מתיחות בבית ליד

מהומה בעצרת גור: המשטרה - "אין לנו איך לבלום אותם"

עימות אלים מול גדר כלא 10 בעצרת המחאה • כשבעה חסידים נעצרו במהלך המהומות | המשטרה זימנה את מארגני העצרת לשיחה (חסידים)

מהומות בעצרת גור
מהומות בעצרת גור| צילום: צילום: אלי הירשמן

עימות פרץ הערב (שני) במהלך עצרת המחאה הגדולה של חסידות גור מול שערי בבית ליד. על פי הנמסר, מספר חסידים עוכבו במהלך המהומות שהתפתחו ליד גדר הכלא הצבאי, והמשטרה זימנה את מארגני העצרת לשיחה בעקבות האירועים.

מספר חסידי גור נכנסו לשטח החיצוני בכלא עשר כתוצאה מדוחק, והתפתחו במקום עימותים עם השוטרים, בבצ'יק וגולדקונפף משליטים סדר. אחד ממפקדי המשטרה אמר לכתב כאן חדשות דניאל גרובייס: "אין לנו איך לבלום אותם, הם בשער האחרון".

העצרת, שהתקיימה בראשות , נועדה למחות על מעצרם של בני ישיבות שנכלאו בשל אי-גיוסם לצבא כהוראת גדולי ישראל. אלפי חסידים התכנסו ברחבת הכלא לתפילת ערבית ומעמד התעוררות, אך המתיחות הסלימה לעימות פיזי עם כוחות הביטחון.

המהומות בעצרת גור
המהומות בעצרת גור| צילום: צילום: דניאל גרובייס

השלכות העימות

העימות האלים והמעצרים מעמיקים את המתח בין עולם התורה לבין רשויות האכיפה בסוגיית הגיוס. המשטרה זימנה את מארגני העצרת לשיחה בעקבות המהומות, צעד שעשוי להוביל להגבלות על עצרות עתידיות.

גורמים בחסידות מדגישים כי המחאה תימשך עד לשחרורם של כל בני הישיבות הכלואים, ורואים במעצרים פגיעה בזכות הבסיסית ללמוד תורה.

האדמו"ר מגורמחאהגורעצרת מחאהכלא 10

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