גורמים ישראלים בכירים העבירו לעמיתיהם בארצות הברית הערכה פסימית באשר לסיכויי מחאה עממית להפיל את המשטר האיראני | כוחות הביטחון של איראן ידכאו אותה באלימות קשה, בדומה למה שאירע בגלי המחאה הקודמים (בעולם)
הרפתנים החלו הבוקר בהפסקת אספקת החלב במחאה על רפורמת סמוטריץ' • מדפים ריקים ברשתות והגבלת רכישה ל-2 יחידות ללקוח • מחר הפגנה גדולה בלטרון ותהלוכה לירושלים | המשבר שמאיים על כל בית בישראל ומציף בדאגה רבבות הורים חרדים (בארץ)
ברקע המחאות המתחזקות בימים האחרונים, ערוצי אופוזיציה איראניים טוענים כי לפני זמן קצר אירע פיצוץ חזק במפעל "קייל" בעיר אמול, הממוקמת בצפון טהרן | עוד נטען כי למפעל קיימת זיקה כלשהי לפעילות של משמרות המהפכה | הרשויות באיראן טרם הגיבו (העולם הערבי)
אתמול הסתיים היום השלישי למחאות הענק באיראן, הגדולה שידעה המדינה מזה שנים | המחאות שהחלו בעקבות המצב הכלכלי והפכו לאנטי-משטריות, דוכאו באלימות על ידי כוחות המשטרה והבסיג' הידוע לשמצה, בחלק מהאירועים התרחש גם ירי חי | המחאות נמשכו אל תוך הלילה בין היתר בעיר המדאן, וצפויות להימשך גם היום (חדשות, בעולם)
המחאות ברחבי איראן נגד המשטר החריפו אתמול, שיירות של מוחים צעדו ברחובות | עדי ראייה סיפרו כי השוטרים ירו גז מדמיע והיכו באלימות באלות, בניסיון לפזר את ההמונים במרכז העיר |תמונה אחת מהמחאות שהפכה לוויראלית מציגה מפגין יושב באמצע כביש בטהראן, וחוסם את דרכם של כוחות המשטר (בעולם)
המשטרה החלה לצרף מחאה שקטה להודעות הדוברות אותן היא משגרת על אירועי שגרה, בהתייחס לעובדה שהחלל החטוף האחרון - השוטר רס"ר רני גואילי טרם שב משבי חמאס | בתחילת ההודעה ובסופה - כך מוחאת המשטרה על החטוף שלה ושל כולנו - שעדיין נמצא שם (חדשות)
כוחות גדולים מלווים בכלי צמ"ה פשטו בשעות האחרונות במפתיע על גבעת צור משגבי בגוש עציון בה מתגוררות 25 משפחות, והרסו את הבתים | במהלך ההריסות החלו מחאות של התושבים במטרה למנוע את ההרס, על פי הדיווחים במקום מספר פצועים בשל אלימות הכוחות | בגבעה זועמים על ראש המועצה והשר סמוטריץ': "בוגדים, רוצים לכלות את ההתיישבות" | תיעוד ענק (בארץ)
אחרי שנעצר היום בידי המשטרה, בחשד להצתת הפחים ליד בית ראש הממשלה בירושלים - מה שגרם להבערת רכב המילואימניק - התברר שבעבר הוגש נגדו כתב אישום, אחרי שגלגל צמיג בוער בירושלים בתקופת המחאה כנגד הרפורמה במערכת המשפט (בארץ)
המוני קהילות החסידים הגיעו גם אמש למחאת ענק בשערי כלא 10, במחאה חריפה נגד מעצר תלמידי ישיבות ואברכים | הרה"צ ר' דוד אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, הגיע בשליחות אביו האדמו"ר - להשתתף במחאה ההמונית • צפו בשידור חי (חרדים)
אחרי הכישלון של יום 'העצירה': מטה משפחות החטופים מכריז על המשך החרפת המאבק, ויערוך יום מאבק נוסף בסימן - "ישראל עוצרת" | במקביל: במטה המשפחות פנו לנשיא טראמפ: יקרינו נמצאים בכל רגע נתון בסכנה קיומית" (חדשות)
חבר הקבינט סמוטריץ' עוקץ את נתניהו, לאחר כישלון המחאה היום: "יכול להיות שבתקופה האחרונה גם אתה נבהלת קצת יותר מדי מהקמפיין?" | סמוטריץ' מוסיף: "נתניהו, בוא נביא ביחד את הניצחון המוחלט לעם ישראל, עוד לפני החורף" (פוליטי, מדיני)
שעה קלה לאחר צאת השבת הגיעו המוני קהילות החסידים למחאה בשערי כלא 10, במחאה תקיפה נגד מעצר תלמידי ישיבות ואברכים והשלכתם לכלא הצבאי | בשיאה של המחאה, שוחרר במפתיע תלמיד הישיבה מאיר יונה, וההמונים פצחו בריקודים סוערים עמו | הבחור שחזר את רגעי המעצר, הכליאה והסבל הרב שעבר מאחורי הסורגים - כשהוא מבטיח לא להישבר | צפו בתיעודים (חרדים)
בעצרת מחאה שנערכה אמש (חמישי) מול שערי כלא 10, השתתפו ראשי ישיבות, אדמו"רים ורבנים בכירים שהביעו מחאתם נגד מעצרם של תלמידי הישיבות | במעמד נרשם עומס יתר סביב גדולי הרבנים, מה שאילץ את המנחה להכריז שלכל רב או אדמו"ר יש זכות למשב"ק אחד מאחוריו | צפו בתיעוד (חרדים)