מוחים משגרים זיקוקים על בית ראש הממשלה באלבניה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

עשרות אלפי מפגינים יצאו לרחובות טיראנה במחאה רחבת היקף נגד ממשלתו של ראש ממשלת אלבניה אדי ראמה, שהידרדרה לעימותים אלימים עם כוחות הביטחון.

במהלך המחאה נעשה שימוש בבקבוקי תבערה, זיקוקים ואמצעים פירוטכניים נוספים, שהופנו לעבר מוסדות שלטון שונים ובהם משרד ראש הממשלה, מבני ממשלה, עיריית טיראנה ומטה המפלגה הסוציאליסטית. המשטרה הגיבה בגז מדמיע ובתותחי מים, והעימותים התפשטו למוקדים נוספים בעיר. מנהיג האופוזיציה וראש הממשלה לשעבר סאלי ברישה נפצע במהלך ההתערבות המשטרתית.

ראש ממשלת אלבניה אדי ראמה ( צילום: שאטרסטוק )

שחיתות בצמרת השלטון

המשבר הפוליטי במדינה הוחרף בזמן האחרון לאחר שינויים נרחבים בממשלה, כולל פיטורי בכירים בעקבות חקירות שחיתות. הפרלמנט סירב להסיר חסינות משרת בכירה המקורבת לראש הממשלה, צעד שהאופוזיציה רואה כהגנה על ראמה עצמו. במקביל, שורה של פרשות שחיתות פוגעות במערכת השלטונית, כאשר בכירים לשעבר נמצאים בכלא, תחת חקירה או מבוקשים בינלאומיים.

לטענת מבקרי הממשלה, קיים קשר בין מוקדי כוח פוליטיים לבין פשיעה מאורגנת והלבנת הון, במיוחד דרך ענף הבנייה.

לצד המשבר הפוליטי, מצביעים המבקרים על השלכות חברתיות קשות, כולל הגירה נרחבת של אזרחים ושיעור גבוה של צעירים המבקשים לעזוב את המדינה. המוחים מאיימים כי ימשיכו בהפגנות עד להפלה המוחלטת של השלטון.